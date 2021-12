Leclerc al centro dello scandalo: va a cena con un trafficante d’armi

Sui social è apparsa una foto (poi rimossa) che vede Charles Leclerc insieme al fratello e ad altre persone in compagnia di un ricercato internazionale

Charles Leclerc insieme a un ricercato internazionale? A raccontarla così sembrerebbe una spy story d’altri tempi, quasi da film. Invece è tutto vero. Una polemica nata nelle scorse ore e che ancora non si è placata. Rispetto alla quale anche il pilota monegasco sarà chiamato a fornire qualche risposta all’opinione pubblica.

I fan della Ferrari sono rimasti scioccati dopo la pubblicazione su Instagram di una fotografia che vede a tavola, a Dubai, il pilota monegasco al fianco di Miroslav Výboh, magnate slovacco, trafficante d’armi, ribattezzato dalla stampa locale “il mecenate dello Smer (il partito socialdemocratico di Bratislava, ndr)”.

Il motivo dello scandalo nasce dal fatto che l’uomo è al centro di un intricato caso in cui è accusato di corruzione e per questo è stato spiccato nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. Nella foto si vedono tutte le persone al tavolo sorridenti all’interno del ristorante Caviar Kaspia. E accanto a Leclerc spunta proprio il magnate slovacco.

Scoppiano le polemiche su Charles Leclerc

La foto che sta facendo il giro del mondo è stata pubblicata dall’account Instagram @charlesleclerc16, che riunisce i sostenitori del Piccolo principe. E ben presto è diventata virale. Nello scatto si vede, oltra a Charles, anche il fratello Arthur, il preparatore atletico Andrea Ferrari e, appunto, Miroslav Výboh.

Tra l’altro lo slovacco è conosciuto anche come pilota del Ferrari Challenge ma dall’agosto scorso è salito alla ribalta delle cronache internazionali non per le sue imprese automobilistiche, bensì proprio per l’inchiesta sulla presunta corruzione. Výboh, che è stato console onorario di Monaco in Slovacchia, è stato anche rimosso dall’incarico proprio perché coinvolto in questa inchiesta. E da quel momento non è più rientrato in patria, tanto che è scomparso letteralmente dalla scena.

Almeno fino alle ultime ore, quando è riapparso a cena con Leclerc in questo scatto ormai celebre, che dopo qualche ora però è stato rimosso da Instagram. Questo episodio ovviamente ha fatto scattare l’allarme tra le forze dell’ordine, che ora sono sulle sue tracce. Chissà se stavolta riusciranno a catturarlo. E non solo in foto.

