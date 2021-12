Nuova Skoda Fabia, massima sicurezza con 5 stelle Euro Ncap

La nuova Skoda Fabia ottiene le cinque stelle Euro NCAP: ecco cosa rende l’utilitaria boema così speciale e sicura.

La quarta generazione di Skoda Fabia ottiene le cinque stelle nel test di collisione eseguito dall’Euro NCAP. Si rivela una delle auto più sicure del suo segmento ottenendo un punteggio del 78%, merito anche del nuovo progetto del marchio boemo. La nuova Fabia si basa sulla piattaforma modulare per motore trasversale MQB-A0 del Gruppo Volkswagen e monta cinque motori a benzina MPI e TSI che erogano tra 65 CV e 150 CV.

I sistemi di sicurezza della Fabia

Dal 2008 ogni nuovo modello della Casa boema ha ricevuto il massimo punteggio Euro NCAP. E questo riconoscimento sulla Skoda Fabia riconferma l’attenzione del marchio per la sicurezza dei suoi clienti. “Grazie all’adozione della piattaforma MQB-A0, su FABIA possiamo offrire numerose funzionalità legate alla sicurezza e ai sistemi d’assistenza derivanti da auto di segmento superiore, continuando così a valorizzare la sicurezza di questo famoso modello”, ha commentato Johannes Neft, Membro del Board di Skoda Auto per lo Sviluppo Tecnico.

La nuova utilitaria può vantare fino a nove airbag, sono degli optional quelli a protezione delle ginocchia del conducente e quelli laterali posteriori. Di serie gli attacchi ISOFIX e Top Tether sui sedili posteriori più esterni e sono disponibili come optional per il sedile del passeggero anteriore. La piattaforma MQB-A0 conta l’80% delle componenti in acciaio ad alta resistenza, offrendo alla nuova Skoda Fabia una carrozzeria altamente resistente alla torsione. A rendere più completa la sicurezza del veicolo accorrono sette sistemi di assistenza avanzati. Tra questi figura il Travel Assistant, che include il Cruise Control Adattivo e il Lane Assistant oltre al Front Assistant con protezione per pedoni e ciclisti. i clienti possono richiedere anche il Park Assistant e la telecamera posteriore.