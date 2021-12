Vendesi casa Hamilton, un attico da sogno costato un prezzo folle

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton, in attesa di correre l’ultimo Gran Premio della stagione, vende il suo appartamento extra lusso

È un bel periodo per Lewis Hamilton. Dopo il GP dell’Arabia Saudita, il portacolori della Mercedes ha raggiunto in classifica il rivale della Red Bull Max Verstappen. Ora i due piloti sono a pari punti e proprio questo weekend si corre l’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi. L’olandese ha dalla sua una vittoria in più del rivale, quindi l’anglo-caraibico è costretto a impiegare tutto il suo talento per vincere il possibile ottavo Mondiale della sua carriera.

Intanto, però, Lewis ha già un altro buon motivo per festeggiare: proprio in questi giorni, infatti, ha venduto il suo attico di New York, mettendosi in tasca un valore stratosferico di 37 milioni di sterline, circa 43 milioni di euro.

Che attico, caro Lewis Hamilton!

Pensate che il numero 44 non ha nemmeno fatto in tempo a trasferirsi nell’abitazione, che in precedenza ha ospitato altre star come The Weeknd, Justin Timberlake, Harry Styles, Jake Gyllenhaal e Rebel Wilson. Non una grossa perdita, dato che il britannico possiede una villa a Londra, un appartamento a Montecarlo e un altro attico nella Grande Mela nello stesso edificio della leggenda della Nfl, Tom Brady.

L’attico recentemente venduto si estende su tre piani con annessa terrazza, per un totale di 2700 metri quadri. L’abitazione comprende cinque camere da letto, sei bagni e due di servizio, ma ciò che la rende unica è la presenza di una piscina privata, una biblioteca con camino a gas e una cucina professionale.

È presente anche un ascensore interno ai tre piani della casa per collegarli. Inizialmente il prezzo richiesto era di 42,98 milioni di sterline (48 milioni di euro), ma è stato venduto per “soli”, si fa per dire, 37 milioni di sterline a un acquirente. Che ha preferito non rivelare la sua identità, nascondendola dietro a una società di comodo di Seattle.

