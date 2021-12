Massa non perdona: “Io senza titolo iridato per una truffa”

Sebbene siano passati tanti anni Massa non dimentica i fatti del 2008 quando perse il Mondiale in volata su Hamilton.

Da allora è successo un po’ di tutto. Il Circus è cambiato parecchio e lui stesso ha fatto in tempo a passare alla Williams, a trasferirsi in Formula E e a ritirarsi dalle competizioni. Eppure Felipe Massa non ha dimenticato quanto avvenuto nel 2008 quando si è trovato a giocarsi la coppa più prestigiosa in Brasile.

Secondo il paulista non fosse avvenuto un clamoroso imbroglio, il titolo non sarebbe andato ad Hamilton, bensì a lui.

L’episodio che ha rovinato la festa all’ex Ferrari

L’evento a cui si riferisce il 40enne non è il presunto favoritismo di Glock ad Interlagos nei confronti di Lewis, quanto l’affaire Singapore. Per chi non lo sapesse stiamo parlando del famoso finto incidente di Nelsinho Piquet orchestrato da Flavio Briatore e Pat Symonds, allora ai vertici della Renault, per favorire Alonso, che poi effettivamente vinse la corsa davanti alla Williams di Rosberg e alla McLaren di Ham.

Va detto che in realtà nessuno si accorse di niente quel giorno. Fu soltanto un anno dopo che, per paura di perdere il sedile alla scuderia di Enstone, un po’ ingenuamente, il figlio d’arte svuotò il sacco.

“Questo frangente ha notevolmente distorto il campionato”, ha sostenuto all’Equipe Felipe. “La safety car entrò in pista quando non avrebbe dovuto e l’intera gara venne stravolta. Ciò malgrado non fu fatto nulla per modificare la classifica. Avrebbero dovuto annullare quel Gran Premio. Anche nel 2009, in Francia l’hanno fatto con i sette Tour de France conquistati da Armstrong”, ha quindi citato il clamoroso casa ciclistico legato all’uso di doping.

Il grido d’allarme del verde-oro venne ascoltato dall’allora manager della Rossa Stefano Domenicali, senza però sortire alcun effetto. “Mi disse che non c’era nulla da fare, ma credo si sbagliasse. Oggi, è senza dubbio troppo tardi”, ha concluso ancora amareggiato.

Chiara Rainis