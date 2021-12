I sospetti di Melandri e Valsecchi sulla F1: “Tutto organizzato?”

Il commentatore di Sky Sport F1 Valsecchi e l’ex pilota di MotoGP Melandri hanno commentato così l’ultimo GP di Jeddah

La F1, per la prima volta dal 1974, arriva al suo ultimo appuntamento dell’anno con i due piloti che si giocano il titolo mondiale, Lewis Hamilton e Max Verstappen, a pari punti. Un fatto questo che naturalmente crea enormi aspettative per la gara finale di questo fine settimana ad Abu Dhabi.

Valsecchi-Melandri contro FIA e Masi

I due duellanti per il titolo si presentano così all’ultima gara con 369.5 punti a testa, merito anche di un ultimo appuntamento, quello di Jeddah, che ha davvero fatto discutere per il suo andamento. E a mettere nel mirino la FIA e il direttore di gara Michael Masi sono stati il commentatore di Sky Sport F1 Davide Valsecchi e l’ex pilota di MotoGP Marco Melandri.

“Secondo me sono stati troppo blandi in tutte le decisioni – ha tuonato Valsecchi durante l’ultima puntata di “Chiacchiere da Box”, il consueto appuntamento settimanale dei due live su Instagram -. Hanno messo la prima bandiera rossa, e chi sono io per giudicare se servisse o meno in base allo stato delle bandiere, ma sapendo che sono incattiviti a questo punto falli partire dietro safety car, no? Hanno usato un metodo di giudizio un po’ blando e hanno portato i primi ad incattivirsi e così poi tutti hanno usato delle furbizie atomiche“.

Uno spettacolo “creato” a tavolino?

C’è da dire che gli errori della direzione gara e i piloti in pista hanno fatto sì che il GP d’Arabia Saudita, il primo nella storia, sia entrato direttamente negli annali. Ma, come dice Valsecchi, forse c’è un perché di questo andare fuori dalle normali regole della Formula 1: “Così facendo Max e Lewis sono stati per tutta la gara vicini, hanno dato spettacolo, e adesso vanno ad Abu Dhabi a pari punti dopo 21 gare. Non ti sembra che abbiano chiuso per tutto un occhio per far sì che sarà il gran finale mondiale della Formula 1? Sembra quasi organizzata, dai”.

E a condividere l’idea è anche Melandri: “Certo, sai quanta gente adesso guarda adesso le gare? E in quanti guarderanno l’ultima? Sarà una cosa incredibile”.

LEGGI ANCHE —> Montezemolo fa un rimprovero a Verstappen (ma tifa comunque per lui)