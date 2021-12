Porsche, i poster dell’auto dei vostri sogni direttamente in salotto

Porsche ha lanciato la possibilità di poter avere la Porsche dei propri sogni direttamente in salotto con poster di elevata qualità

Stoccarda ha qualcosa per i Porsche-fili, proprietari o no. Porsche Digital ha lanciato una nuova funzione chiamata VIN Art Configurator. Gli appassionati possono ora immortalare l’auto sportiva dei loro sogni attraverso poster di alta qualità, che possono esporre ovunque ritengano opportuno. Ancora meglio, la funzione non è esclusiva dei proprietari di Porsche.

“Con i nostri ritratti VIN Art, stiamo portando il feeling Porsche in salotto. Oltre alla soluzione innovativa, era particolarmente importante assicurare un’efficiente usabilità del configuratore, così come l’individualità del ritratto”, dice Stefan Zerweck, Chief Operating Officer (COO) di Porsche Digital.

Attraverso il sito web VIN Art Configurator, i proprietari di auto Porsche devono inserire i loro numeri d’identificazione del veicolo per ottenere una serie di design di poster che sono stati specificamente realizzati per le loro auto. Una volta scelto il design, i proprietari possono scegliere la loro dimensione preferita. Le scelte vanno da un piccolo ritratto per scrivanie, fino a un enorme poster per il garage. Una staffa per il montaggio a muro o un supporto possono anche essere ordinati con il prodotto finale.

Per chi non possiede una Porsche, il Porsche Car Configurator produce un codice Porsche, che può essere usato per richiamare disegni specifici fatti per l’auto sportiva dei vostri sogni. Avete già ordinato la vostra Porsche 911? Potete richiedere il vostro codice Porsche al concessionario e creare il vostro ritratto artistico prima ancora che la vostra coupé sportiva arrivi.

Il VIN Art Configurator supporta tutti i veicoli Porsche a partire dal model year 2016. I poster sono fatti da una piastra di alluminio sottile e di alta qualità con una superficie liscia e lucida. Porsche ha detto che la lastra di alluminio è pronta per l’uso all’aperto in quanto è leggera, resistente ai graffi e idrorepellente.

Porsche non ha rivelato il prezzo per i ritratti VIN Art, ma possiamo aspettarci che siano costosi in base alla qualità dei materiali pubblicizzati dalla casa automobilistica.

