Mercedes Classe A, il modello aggiornato sfida la neve

La nuova Mercedes Classe A è stata fotografata in Svezia mentre sfida il clima ghiacciato della Scandinavia per ultimare i suoi test

Mercedes sta lavorando su una nuova Classe A hatchback, e una nuova serie di scatti spia ha catturato il modello in Svezia mentre effettuava una serie di test con il clima ghiacciato. L’auto non subirà un restyling significativo, dato che Mercedes sta mostrando il modello con pochissime camuffature. Il nuovo design della Classe A dovrebbe tradursi in altri piccoli modelli Mercedes come la berlina Classe A, il CLA e la GLB – semplicemente non saranno cambiamenti stilisticamente significativi.

Mercedes non sta riscrivendo la formula di aggiornamento con la Classe A, che riceverà solo delle nuove fasce anteriori e posteriori, anche se saranno piccoli cambiamenti. L’auto otterrà una nuova forma del paraurti anteriore, una nuova griglia e nuovi disegni dei fari. Le forme dei fari dovrebbero rimanere invariate. Il logo Mercedes nella parte anteriore dovrebbe ospitare il sensore necessario per i vari sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida dell’auto.

La parte posteriore sarà ancora più sobria nel suo redesign rispetto alla parte anteriore, con i fanali posteriori che riceveranno nuovi elementi interni. Sembra anche che Mercedes stia ritoccando il paraurti posteriore inferiore con un nuovo diffusore, anche se non c’è molto altro da vedere che è diverso dal modello attuale. Non ci saranno molti cambiamenti all’interno, anche se ci dovrebbero essere aggiornamenti per quanto riguarda il sistema di infotainment e le caratteristiche di connettività.

Una cosa che Mercedes potrebbe cambiare sulla Classe A è quella di aggiornare la linea di propulsione. Ci sono voci che suggeriscono che l’azienda potrebbe usare nuovi motori Geely con l’aggiornamento, sostituendo i motori a benzina di origine Renault. Tuttavia, Mercedes non ha indicato che cosa farebbe. Dovremo probabilmente aspettare che Mercedes riveli il modello aggiornato, il che potrebbe accadere all’inizio del prossimo anno. I clienti si aspettano una variante AMG ad alte prestazioni dopo il debutto della versione regolare.

Leggi anche -> Mercedes Classe C 2022, il nuovo modello ibrido a 252 km/h in autostrada (VIDEO)