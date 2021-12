MotoGP, Darryn Binder: “Se serve aiuto c’è Dovizioso”

Darryn Binder sfrutterà la pausa invernale per esercitarsi in palestra e in pista con la R1. In caso di bisogno chiederà aiuto ad Andrea Dovizioso.

Darryn Binder ha esordito in MotoGP nella due giorni di test a Jerez, anche se con un pizzico di critica da parte dei colleghi. Non solo per la manovra azzardata compiuta a Portimao durante la gara di Moto3 dello scorso novembre, ma per approdare in classe regina saltando la Moto2.

Al di là delle critiche Razlan Razali ha fiducia in lui e farà coppia con il veterano Andrea Dovizioso, da cui spera di trarre insegnamenti. “Ci sono un paio di nuovi ragazzi nella squadra accanto a me. Penso che sia fantastico che stiamo tutti imparando e crescendo insieme – riporta Spedweek.com -. Dall’altra parte del box, l’equipaggio ha molta esperienza. Quindi, se hai bisogno di aiuto puoi semplicemente andare dall’altra parte per un momento e riceveremo aiuto da Yamaha”.

La preparazione invernale di Darryn

Nel primo test in sella alla M1 ha potuto beneficiare di un’atmosfera rilassante e collaborativa nel box Yamaha, ma sa che il processo di adattamento alla moto richiederà tempo e lavoro. a Jerez ha girato 3 secondi più lento rispetto ai big, ma ha davanti a sé un lungo inverno per prepararsi. “Guiderò la R1 il più possibile per abituarmi a una moto più pesante. Fisicamente devo assolutamente lavorare sulle mie forze poichè non ho trascorso troppo tempo in palestra in Moto3 a causa del peso. Non volevo essere troppo pesante”.

Alternerà sessioni di allenamenti in palestra ad altre in pista. “Voglio migliorare la mia forza e ho la sensazione che questo mi aiuterà molto. Poi voglio solo fare giri su una moto più pesante e cercare di essere coerente. Durante il test ho avuto spesso la sensazione di fare davvero bene alcune cose – ha concluso Darryn Binder -, ma è stato difficile mettere insieme tutto”.