Mazda2, il debutto in Europa “travestita” da Yaris

Anche se la precedente generazione della Toyota Yaris venduta in Nord America era essenzialmente una Mazda2 ribattezzata, l’esatto contrario succede con le nuove supermini commercializzate qui in Europa. Confermando le voci di circa un anno fa, la Mazda2 di quarta generazione è sbarcata nel Vecchio Continente come una Yaris con i loghi Mazda. La nuova arrivata non segna la fine del modello della generazione precedente, che continuerà ad esistere.

Il tie-up tra le due case automobilistiche giapponesi permette a Mazda di lanciare il suo primo ibrido completo in Europa, unendo diversi veicoli mild-hybrid e arrivando prima di una nuova famiglia di ibridi prevista per il lancio dal 2023. La hatchback subcompatta si avvia in modalità elettrica grazie al pacco batterie che alimenta un motore elettrico che produce 79 cavalli.

Il motore elettrico lavora insieme a un motore a benzina a tre cilindri aspirato naturalmente che ha una cilindrata di 1,5 litri e 91 cavalli. Con la potenza dei due combinata, la Mazda2 2022 produce 114 CV, che è più di quanto avrete mai bisogno da una piccola hatchback orientata alla città. Il motore elettrificato aiuta l’auto a raggiungere i 100 km/h in 9,7 secondi e a toccare la velocità massima di 175 km/h.

A seconda delle dimensioni delle ruote (15 o 16 pollici), l’ibrido consuma fino a 3,8 litri nel ciclo combinato WLTP ed emette solo 87 g/km nella sua configurazione più parsimoniosa. Poiché si carica da solo, il powertrain ibrido dell’auto fa tutto il lavoro e sa come distribuire l’output per creare il perfetto equilibrio tra efficienza del carburante e prestazioni.

Mazda venderà la sua Yaris ribattezzata con una scelta di tre livelli di allestimento: Hybrid Pure, Hybrid Agile e Hybrid Select. La capacità di carico di 286 litri e il passo di 2.560 mm sono ovviamente identici a quelli della Yaris. Come l’auto donatrice della Toyota e la Yaris Cross a guida alta, la nuova Mazda2 vanta una valutazione Euro NCAP di cinque stelle.

L’auto arriverà negli showroom intorno alla primavera del prossimo anno.

