Audi E-Tron, foto spia mostrano i nuovi aggiornamenti

Nel freddo nord della Svezia vengono provate le auto a condizioni estreme. Ecco come si comporta la rinnovata Audi E-Tron

È di nuovo quel periodo dell’anno in cui le case automobilistiche si dirigono nel Nord Europa per testare i loro nuovi prodotti in condizioni di freddo e neve. I ragazzi di motor1.com sono sempre nel posto giusto al momento giusto e questa volta sono stati in grado di catturare un prototipo della rinnovata Audi E-Tron in prova in Svezia. Quello che vedete nelle immagini è un’auto di prova camuffata che mostra una parte anteriore aggiornata in vista del suo lancio sul mercato il prossimo anno.

Probabilmente la modifica più visibile nella parte anteriore è la forma nuova e più sottile dei fari, che hanno uno strato separato di camuffamento che cerca di nascondere la loro dimensione e forma reale. Appena sotto i cluster, troviamo una griglia ridisegnata con un nuovo modello esagonale che sostituisce le barre orizzontali e verticali della E-Tron uscente.

Abbiamo spiato per la prima volta il SUV elettrico rinnovato nel novembre di quest’anno e il prototipo allora era dotato di telecamere al posto degli specchietti laterali. Questa nuova auto di prova, tuttavia, ha specchietti tradizionali che sembrano adattarsi meglio al linguaggio di design generale dell’auto. Un paio di fanali posteriori modificati sono visibili sul retro e questi chiudono le novità del comparto estetico.

Cambiamenti molto più importanti dovrebbero accadere sotto la pelle dove la E-Tron rinnovata dovrebbe ottenere nuove batterie e nuovi e più efficienti motori elettrici. La combinazione di questi due importanti aggiornamenti dovrebbe fornire un’autonomia più lunga tra le cariche, anche se le cifre esatte non sono disponibili per il momento.

La strategia elettrica di Audi sembra un po’ strana se si considera che l’azienda lancerà l’anno prossimo il nuovissimo Q6 E-Tron, che sarà il primo modello ad essere basato sulla piattaforma PPE sviluppata in collaborazione con Porsche. Questo nuovo SUV elettrico avrà più o meno le stesse dimensioni della E-Tron, ma si prevede che sarà più efficiente e un veicolo elettrico migliore in generale. La E-Tron e la E-Tron Sportback, nel frattempo, sopravviveranno fino al 2026, quando la casa di Ingolstadt lancerà un successore sotto forma della Q8 E-Tron.

Leggi anche -> Audi E-Tron, nuovi scatti spia mostrano i futuri ritocchi