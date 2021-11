Audi E-Tron, nuovi scatti spia mostrano i futuri ritocchi

Audi continua ad aggiornare la sua gamma E-Tron in vista della completa trasformazione in costruttore di auto esclusivamente elettriche

Sembra che il Volkswagen Group stia rivelando o annunciando un nuovo veicolo elettrico su base settimanale. Prendiamo ad esempio Audi, che ha introdotto la Q5 E-Tron venerdì scorso, e ora sta rivelando i piani per una nuova ammiraglia elettrica. In un’intervista con RTL Info, il capo dei quattro anelli ha condiviso i piani per lanciare la Q8 E-Tron nel 2026.

Il 52enne dirigente ha continuato dicendo che il SUV a zero emissioni servirà a sostituire la E-Tron, il più grande modello elettrico di Audi in vendita oggi. Il suo successore sarà un veicolo completamente diverso, poiché viaggerà su una piattaforma elettrica dedicata, mentre la E-Tron utilizza un adattamento dell’architettura MLB, che ha sostenuto tutto, dal VW Touareg alla Bentley Bentayga.

Come la E-Tron, la Q8 E-Tron sarà assemblata in Belgio, in particolare nella fabbrica di Forest, un comune situato a Bruxelles. Nello stesso stabilimento, l’Audi costruisce la E-Tron Sportback, con entrambi gli stili di carrozzeria che generano una versione S ad alte prestazioni con una configurazione a tre motori. Prima di essere sostituita in circa quattro anni da ora, la E-Tron otterrà ritocco nel 2022, come evidenziato negli scatti spia dei ragazzi di Motor1.com.

Nonostante il camuffamento, è facile vedere che il prototipo ha fari più sottili e una griglia ridisegnata con elementi esagonali che sostituiscono le linee orizzontali e verticali dell’attuale E-Tron. Il profilo laterale mostra che il veicolo è stato dotato di telecamere al posto dei tradizionali specchietti, mentre la parte posteriore rivela una grafica a LED leggermente aggiornata per le luci posteriori.

I cambiamenti andranno oltre il tipico ritocchino scolastico, in quanto i rapporti dicono che gli ingegneri Audi installeranno un nuovo pacco batterie, rendendo i motori elettrici più efficienti per ottenere ancora autonomia. La E-Tron Sportback sta per ricevere gli stessi aggiornamenti ed entrambi dovrebbero essere rivelati il prossimo anno prima di essere ritirati nel 2026 per fare spazio alla Q8 E-Tron. È troppo presto per dire se anche quest’ultima riceverà il trattamento Sportback, ma conoscendo il modus operandi di Ingolstadt, un derivato in stile coupé sembra più che probabile.

Il prossimo anno arriverà anche la Q6 E-Tron, il primo modello di Audi a cavalcare sulla piattaforma PPE sviluppata in collaborazione con Porsche, che lancerà la prossima generazione di Macan esclusivamente come auto elettriche e probabilmente con un nome diverso.

