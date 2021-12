Aleix Espargarò, futuro incerto in MotoGP: tre opzioni per il pilota Aprilia

Aleix Espargarò non è ancora sicuro che sarà in MotoGP nel 2022. Il suo contratto con l’Aprilia scadrà e dovrà valutare alcune possibilità.

C’è anche Aleix Espargarò tra i piloti MotoGP con un contratto in scadenza nel 2022 e tra qualche mese dovrà decidere il suo futuro. Oggi appare difficile pensare che Aprilia non rinnovi con lui, ma tutto può succedere.

Lo spagnolo è colui che ha riportato la casa di Noale sul podio MotoGP e che ha ottenuto i risultati migliori in sella alla RS-GP. Ha battuto tutti i compagni di squadra che ha avuto. Il team veneto, che ha anche Maverick Vinales con la stessa scadenza contrattuale, dovrà fare le proprie valutazioni nel corso della stagione.

Aleix Espargarò lascerà la MotoGP? Offerte dal ciclismo

Espargarò in un’intervista concessa a The-Race.com ha avuto modo di parlare del suo futuro e lo ha fatto così: «Sono motivato, sento che fisicamente e mentalmente sono abbastanza forte per correre almeno un altro anno o due in più. Dovrò decidere se firmare solo per il 2023 o fino al 2024. È importante vedere l’idea di Aprilia. Non abbiamo parlato molto del futuro, sono stati molto impegnati. Ma avremo tempo durante l’inverno per discuterne e vedere se vogliono un pilota più giovane».

Aleix valuta ancora di poter continuare la sua carriera in MotoGP, però non esclude neppure un passaggio nel mondo del ciclismo, altra sua grande passione: «Sto invecchiando, ma per uno sport come il ciclismo credo di avere ancora del tempo. L’anno prossimo scadrà il mio contratto con Aprilia e vedremo come andranno le trattative. Dopo le prime gare del campionato dovrò decidere se correre ancora o accettare un altro ruolo oppure accettare qualcosa nel mondo del ciclismo».