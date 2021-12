Valentino Rossi arriva secondo: lo batte solo il fratello Luca Marini

Proprio sul finale della stagione 2021 arriva un bel secondo posto per Valentino Rossi, che arriva alle spalle solo di Luca Marini

Nel corso della sua ultima stagione in MotoGP è sempre rimasto molto lontano dal podio: eppure Valentino Rossi sta chiudendo in bellezza il suo 2021. Proprio in extremis, nel weekend di gara conclusivo dell’anno del suo ritiro, infatti, ha conquistato un prestigioso secondo posto.

È avvenuto nel corso della settima edizione della 100 Km dei Campioni, la sfida su sterrato organizzata proprio a casa sua, al Ranch di Tavullia. Dopo le prove libere, nella giornata del sabato si è svolta la gara individuale ad eliminazione, l’Americana, che si è svolta di notte all’interno dei due ovali come è di tradizione in occasione di tutti gli allenamenti della VR46 Riders Academy.

100 Km dei Campioni, i risultati dell’Americana

Vincitore è risultato suo fratello Luca Marini, l’unico a riuscire a battere il Dottore, che si è messo invece dietro gli altri due suoi allievi Celestino Vietti e Stefano Manzi, quest’ultimo autore anche di una caduta nel corso della prima manche.

L’abitudine dei ragazzi della VR46 a questo tipo di sfide si è fatta sentire anche nel corso della sessione di qualifica, svolta nel pomeriggio, per determinare la griglia di partenza per la gara a coppie: anche in questo caso i primi due sono risultati i fratelli Luca Marini e Valentino Rossi, nell’ordine, che correranno in equipaggio insieme.

Le coppie e il programma della domenica

Alle loro spalle sulla griglia di partenza della corsa di domani si accomoderà il duo Elia Bartolini e Stefano Manzi, ancora più indietro Marco Bezzecchi e Andrea Migno. In totale saranno ben ventuno le coppie in gara, tra le quali spiccano i nomi di Jorge Lorenzo (alla sua prima apparizione in questa sfida) con Dennis Foggia, Maverick Vinales con Iker Lecuona e il campione di Supercross Jeremy McGrath (anch’egli al debutto) con Zaccone.

La seconda e ultima giornata di attività in pista inizierà alle ore 12 con il warmup per poi proseguire con il via della gara alle 14.

