Nuova Dacia Jogger: il SUV familiare conquista con il low cost

Aperti gli ordini per la nuova Dacia Jogger, il SUV di segmento C che promette do conquistare il mercato con il suo low cost.

Sta per arrivare anche in Italia la nuova Dacia Jogger per cui sono aperte le ordinazioni. Arriverà nelle concessionarie a marzo 2022 e saprà conquistare un’ampia fetta di pubblico con la sua spaziosità e le caratteristiche di un SUV. Andrà ad inserirsi nel segmento C pur vantando volumi di carico di una station wagon, ma saprà sicuramente fare proseliti con il suo rapporto qualità/prezzo che da sempre contraddistingue il marchio rumeno, con prezzi a partire da 14.650 euro.

Dacia Jogger verrà offerta in tre allestimenti: Essential, Comfort ed una Limited Edition Extreme e sei colorazioni: la tinta di lancio Brun Terracotta, la metallizzata Blu Iron, l’opaca Bianco Ghiaccio, Nero Macrè e le due varianti di grigio Cometa e Moonstone. Esordirà il nuovo motore benzina TCe 110 CV, abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti. Confermato il propulsore bi-fuel benzina/GPL con un’autonomia fino a 1.000 km. Con la motorizzazione ECO-G 100 CV i costi degli interventi di manutenzione e la capacità del bagagliaio sono uguali a quelli della versione benzina. Inoltre, il costo del GPL è più basso di circa il 40%.

La Dacia Jogger sarà disponibile a 5 o 7 posti. Non dispone della trazione integrale, per ora riservata alla Duster, ma l’altezza minima da terra, gli ampi passaruota e le plastiche a protezione spingono a percorrere una strada sterrata senza troppe preoccupazioni.

