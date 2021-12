Lancia Ypsilon: edizione limitata by Alberta Ferretti

La best seller Lancia Ypsilon arriva con una edizione speciale ispirata alla moda e all’eleganza realizzata con la stilista Alberta Ferretti.

Dal lancio nel 1985 Lancia Ypsilon è divenuta un’icona nel mercato italiano delle auto, con oltre tre milioni di esemplari venduti e più di 35 serie speciali. Adesso è il momento dell’ultima edizione speciale realizzata in collaborazione con la celebre stilista Alberta Ferretti, per dare un tocco ulteriore di eleganza alla citycar made in Italy. Sarà una versione attenta ai dettagli con particolare cura dell’ambiente e della femminilità.

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti verrà offerta nell’esclusivo colore Grigio Alberta Ferretti, creato appositamente per questa nuova serie speciale, in grado di far emergere i punti di luce rosa celati nella carrozzeria. Grande attenzione viene riservata al design, con specchietti retrovisori esterni dall’effetto cromo satinato che si ripete anche sulle maniglie delle portiere e sulla calandra, mostrando il monogramma della sigla “Alberta Ferretti” attraverso un badge Rose Gold in corrispondenza degli specchietti stessi.

Interni e motori

Per i clienti che vorranno optare per altre colorazioni saranno disponibili anche la tinta pastello Bianco Neve, i metallizzati Grigio Pietra e Nero Vulcano, oppure il ‘Bicolore Nero’ che alterna la finitura lucida con quella opaca. Sedili realizzati in materia riciclato e interni ricamati con filo Rose Gold a contrasto e con una cucitura a filo continuo. Sui poggiatesta dei sedili si ritrova il monogramma “AF”, anch’esso in Rose Gold, così come altre finiture; la plancia in tessuto SILK nero è illuminata dai dettagli Rose Gold. Questa edizione a tiratura limitata della Lancia Ypsilon sarà equipaggiata con motore ibrido 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid e GPL, 1.2 69 CV GPL, entrambi dotati di motorizzazione Euro 6D-Temp.

Leggi anche -> Porsche, tutte le aggiunte tecnologiche del nuovo sistema di infotainment