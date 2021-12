F1 GP Arabia Saudita, Qualifiche: tempi e classifica finale

Qualifiche di Jeddah al cardiopalma. Diversi colpi di scena, ma un poleman consueto. La Ferrari sorride solo con Leclerc.

Con una temperatura di 28°C prende il via la qualifica dell’Arabia Saudita. A causa di una perdita di carburante la PU di Bottas è stata sostituita. Per Hamilton arriva una reprimenda per aver ostacolato Mazepin nel corso delle FP3 25.000 euro di multa. Nessun sanzione per non aver rispettato le bandiere gialle.

Q1 – Al semaforo verde subito traffico in pista. 1’29″634 per l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi su soft.

Hamilton molto aggressivo sui cordoli. Verstappen firma un 1’28″659.1’28″466 per Hamilton che passa al comando. Max migliora in 1’28″285. 1’28″021 per la Red Bull di Perez.

Grandissimo traffico in pista per gli ultimi secondi. Problemi al motore per Bottas.

Bandiera a scacchi! Perez chiude davanti a Bottas e Ricciardo. Sainz quarto e Leclerc sesto.

Eliminate le due Aston Martin, le Haas e la Williams di Latifi.

Q2 – Tutti attivi con le medie. Il primo crono è di Verstappen che inanella tornate veloci scendendo sotto l’1’2. Alle spalle della sua RB16B la Rossa di Leclerc e l’altra Red Bull di Perez. Nonostante le problematiche lamentate Valtteri è in pista e a 9′ dal termine si piazza secondo.

Testacoda per Sainz. Il ferrarista si salva per millimetri dall’impatto con le barriere.

Perez passa al comando con un 1’27″946 sempre su mescola medie. A 4′ dalla chiusura della seconda fase ottimo ottavo posto per Raikkonen. Giovinazzi si inserisce in settima posizione.

Sainz sotto investigazione per il quasi contatto con Gasly.

Nuovo spavento per Carlos. 1’27″712 per Ham su medie.

Bandiera a scacchi! Hamilton chiude davanti a Perez e Verstappen.

Eliminato Ricciardo, Raikkonen, Alonso, Ocon e Sainz.

Contatto tra Raikkonen e Bottas nell’ultimo tentativo per il pilota Alfa che così è fuori dai 10. Bacio al muro pure per Giovi.

Q3 – Si parte per l’ultima e decisiva tranche. Mercedes prima a lanciarsi. Rischio per Ham che va largo. 1’28″143 per Bottas su soft. 1’28″035 per Lewis anche lui su mescola soffice. 1’27″653 per Verstappen che firma la pole provvisoria.

1’27″511 per Hamilton. Max bacia in muro, ma vola.

Colpo di scena!! Mentre stava per conquistare la pole Verstappen finisce contro le barriere ed è costretto a parcheggiare.

Dunque partenza al palo per Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc a mezzo secondo.