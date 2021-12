Verstappen in ritardo: “Ecco quali difficoltà ho incontrato oggi”

Quarto dopo la prima giornata, Verstappen ha sottolineato i problemi che ha incontrato durante le due sessioni di prove libere

Una giornata interlocutoria per Max Verstappen a Jeddah. Se le Mercedes volano, l’olandese, che sembra essere andato “al risparmio”, ha chiuso col quarto tempo a quasi due decimi di distacco dalla vetta occupata dal grande rivale Lewis Hamilton.

Verstappen e il problema con le gomme

La pista di Jeddah è sembrata subito offrire molto grip alle vetture, tanto che addirittura si sono ottenuti i tempi anche con le dure. Domani, secondo Pirelli, la situazione dovrebbe tornare alla normalità, ma intanto qualche problema per chi ha voluto provare la simulazione di qualifica, come Verstappen, c’è stato, soprattutto con la morbida.

“Nel complesso, è una pista davvero bella”, ha commentato Verstappen a fine giornata. “Ci sono un sacco di curve veloci ed è divertente da guidare. Abbiamo faticato a mandare in temperatura le gomme nelle seconde prove libere, fattore che naturalmente esamineremo in maniera approfondita. Abbiamo fatto alcune modifiche tra il primo e il secondo turno di prove che non hanno funzionato, ma siamo fiduciosi di poter trovare il giusto equilibrio nelle qualifiche di domani”.

Una pista “affollata”

Verstappen che ha faticato anche sul ritmo gara, con diversi piloti che sono sembrati migliori, come le due Alpine, le Ferrari, ma anche lo stesso compagno di scuderia Sergio Perez. C’è il dubbio però sul carico di benzina ma soprattutto su quanto realmente abbia spinto l’olandese.

“Ci sono naturalmente tanti aspetti su cui lavorare e migliorare, quindi vedremo cosa possiamo fare per ottenere più prestazione dalla vettura attraverso le modifiche che apporteremo in serata”, ha detto Verstappen. Che poi, come il rivale Hamilton, ha sottolineato un altro grande problema, che è quello della pista sovraffollata: “In vista delle qualifiche, penso che sarà molto complicato gestire il traffico, ma in generale è difficile dire come andrà sabato, può accadere di tutto. Ciò che è certo è che daremo tutto”.

