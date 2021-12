Hamilton vola a Jeddah, rebus Verstappen: l’analisi delle libere

Anche in Arabia Saudita Hamilton è il più veloce il venerdì. Solo quarto Verstappen, alle prese con un bilanciamento ancora non perfetto

Lewis Hamilton sempre full gas. L’inglese ha chiuso la prima giornata di prove libere in Arabia Saudita davanti a tutti, in coppia con il compagno di scuderia Valtteri Bottas. E punta decisamente al tris domenica.

Hamilton va, Verstappen insegue

Le Mercedes sul velocissimo tracciato di Jeddah si sono confermate come le vetture più veloci. Le “nere” fanno la differenza sui tratti veloci, mentre la Red Bull si conferma regina delle curve. Max Verstappen è a due decimi, ma in generale sembra essere più in difficoltà di Hamilton.

In particolare un rebus è stata la sua simulazione gara, dove è andato sull’1’34” alto, contro l’1’33” alto di Hamilton e Bottas. Soprattutto diversi gli altri piloti che sono andati meglio dell’olandese: da Ocon a Perez, fino a Charles Leclerc, a muro nel finale con la Ferrari. Un peccato per il monegasco, visto che i meccanici dovranno fare i salti mortali per rimetterlo in pista domani, visto che la SF21 si è danneggiata parecchio. Per Charles decimo tempo, mentre settimo Carlos Sainz JR, preceduto anche dalla seconda Alpine, quella di Esteban Ocon, ancora in grande evidenza dopo Losail, anche con Fernando Alonso.

Jeddah, sorpresa gomme

Di sicuro in questa prima giornata di prove in Arabia hanno sorpreso le prestazioni delle gomme Pirelli. Diversi i piloti che hanno ottenuto il miglior parziale con la dura e con la media, mentre ha faticato ad arrivare in temperatura la soft. Ma, come spiegano dalla casa produttrice, siamo nella normalità.

Il nuovo asfalto infatti ha molto grip e in tanti sono sentiti più sicuri con le mescole più dure per via dei tanti movimenti delle vetture a queste velocità. Ma, assicurano da Pirelli, già domani i valori potrebbero tornare nella normalità, quando la pista si gommerà maggiormente. E chissà che Verstappen con questo cambiamento non trovi quel feeling in più per lottare con Hamilton. Anche perché per ora l’inglese è il favorito numero uno per domenica.

