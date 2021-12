Paolo Campinoti, team principal Pramac Racing, ha trovato una soluzione dopo l’addio del team manager Francesco Guidotti.

Al termine della stagione MotoGP, quando ormai il mercato sembrava assopito, Francesco Guidotti e KTM hanno annunciato la nuova partnership a sorpresa. Il 49enne toscano sarà team manager della squadra KTM Factory Racing a partire dal prossimo gennaio, quando inizierà a conoscere i piloti e gli altri membri del team. A quel punto si è venuto a creare un vuoto nel box Ducati Pramac Racing, che il team principal Paolo Campinoti ha subito ricolmato con un membro interno.

La scelta di Fonsi Nieto

certamente sarà Fonsi Nieto a ricoprire la carica di Guidotti dal prossimo anno. Dal 2018 fino ad oggi lo spagnolo era coach dei piloti Pramac. Ex vice campione del mondo nella categoria 250 cc nel 2002, nel 2008 ha vinto il Campionato Mondiale Superbike. Fonsi Nieto conosce bene il paddock quanto il team Pramac, anche se non ha molta esperienza delle mansioni finora svolte da Francesco Guidotti. Probabile che a lui verrà affidata solo una parte delle mansioni del toscano, in attesa di familiarizzare con il nuovo compito. Un bel successo per l’intera famiglia Nieto, con i tre fratelli che rivestono ruoli sempre più importanti nel paddock della MotoGP. Ricordiamo che Pablo Nieto è team manager VR46 e Gelete Nieto è direttore sportivo della nuova squadra Moto2 Yamaha VR46 Master Camp Team.