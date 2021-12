L’addio di Lecuona: “Lascio la MotoGP nel migliore dei modi”

Iker Lecuona ha chiuso l’esperienza in MotoGP con il 15° posto di Valencia. Ma è stato un week-end molto particolare per lo spagnolo.

Iker Lecuona lascia la classe MotoGP per approdare in Superbike. Non aveva migliore alternativa l’ex pilota KTM che si è visto spodestare da Remy Gardner e Raul Fernandez. Correrà nelle derivate di serie con la Honda per affrontare una nuova avventura professionale, al termine di una stagione mondiale che non ha dato particolari esaltazioni nel 2021.

Nel Gran Premio di Valencia ha chiuso al 15° posto prima dei saluti. “L’unica cosa che volevo era godermi l’ultima gara. L’anno scorso ho perso le due gare di casa a causa del Covid-19 – ha ricordato Iker Lecuona a Speedweek.com -. Mi è dispiaciuto perché allora eravamo di buon umore. Quest’anno è stato simile. Direi che eravamo nella migliore forma della stagione. Eravamo molto veloci, molto forti e mi è stata data molta fiducia. Non c’era modo migliore per dire addio alla MotoGP che a casa, con la tua famiglia, davanti ai tifosi e ai miei amici. È un peccato che ho dovuto dire addio, ma sono ancora molto grato”.

La nuova avventura SBK

Ad inizio campionato Hervé Poncharal non ha nascosto il suo malumore per le prestazioni del pilota spagnolo che, nonostante fosse consapevole di essere in procinto di dire addio alla MotoGP, non ha mai mollato e ha offerto qualche buon risultato, come il 6° posto in Austria-2 e il 7° in Inghilterra. Non è bastato per tornare indietro, adesso Iker Lecuona si prepara per l’avventura nel WorldSBK con HRC. “Al momento non ho aspettative”, ha detto Lecuona. “Certo che voglio stare davanti e penso che con il livello che abbiamo possiamo essere anche davanti. Non ho ancora provato la moto, non conosco le gomme e la squadra è completamente nuova. Dovrò anche guidare su nuove piste. Vedremo come andrà. Ma penso di poter fare bene”.

Poter correre con la Honda è motivo di grande orgoglio per ogni pilota e cercherà di ripagare la fiducia dando il meglio di sé: “Tutti vorrebbero che una casa come la Honda arrivi e ti dica di volerti per il progetto Superbike, è bello. È un progetto giovane, ma è un’ottima opportunità per me. Se farò molto bene – ha concluso Lecuona -, penso di poter lavorare in Honda per molti anni a venire”.