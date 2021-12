Agostini se la gode: “Felice che Valentino Rossi non mi abbia battuto”

L’ex pilota Giacomo Agostini è contento di aver difeso il suo record ora che Valentino Rossi ha appeso la tuta al chiodo

Giacomo Agostini, il più grande pilota del motociclismo, ha parlato del ritiro dalla MotoGP dell’altro più grande fenomeno italiano, Valentino Rossi. Intervistato da Motorsport-total, l’ex pilota settantanovenne che detiene il record di Gran Premi vinti, 122, può tirare un sospiro di sollievo dato che il Dottore si è fermato a 115 vittorie: “Ammetto di essere felice che Valentino sia partito senza battere prima i miei record”. E riconosce che anche senza aver battuto i suoi primati, lo incorona come “campione assoluto”.

LEGGI ANCHE —> Giacomo Agostini saluta Valentino Rossi: “Noi veri rivoluzionari della MotoGP”

Agostini: “Bisogna essere coraggiosi”

L’ex pilota spiega che sa cosa ha provato e cosa sta provando il numero 46 dato che sono le stesse sensazioni che molti anni prima ha attraversato anche lui: “Lasciare il tuo grande amore non è facile per nessuno, ma devi capire che questo momento sta arrivando e devi essere disposto ad accettarlo”. Più di vent’anni di carriera con il giallo sulle tribune ovunque andasse a correre, tanto che anche chi non lo tifava ha sempre riconosciuto la grandezza e il rispetto che solo i veri campioni ricevono.

Agostini parla anche di ciò che Valentino Rossi ha dato e ricevuto dal Motomondiale: “Ha dato tanto e ha anche ricevuto tanta gioia, fama, fortuna e denaro. È difficile, ho anche sofferto e pianto per tre giorni. Succede a tutti, bisogna essere coraggiosi”. Poi il detentore del record di gare vinte conclude: “Prima o poi qualcuno verrà a prendermi questi dischi. I record devono essere battuti. Ma non mi dispiace tenerli per un po’“. Dopo il ragazzo di Tavullia, nella speciale classifica dei Gran Premi vinti figura Marc Marquez con 85 successi.

LEGGI ANCHE —> Giacomo Agostini ha una speranza e un augurio per Marc Marquez