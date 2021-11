Giacomo Agostini ha una speranza e un augurio per Marc Marquez

Marc Marquez, che sta vivendo un altro periodo di difficoltà sul fronte delle condizioni fisiche, riceve un messaggio da Giacomo Agostini

Si prospetta un altro inverno molto complicato per Marc Marquez. Dodici mesi fa, il Cabroncito era ancora in convalescenza per le numerose operazioni chirurgiche al braccio, a seguito del brutto incidente di Jerez che lo aveva tenuto lontano dalle gare per tutta la stagione 2020.

Oggi l’otto volte campione del mondo è ancora una volta alle prese con un infortunio, stavolta riacutizzatosi a seguito di una caduta in allenamento in motocross, ma che lo ha costretto a dare forfait dagli ultimi due Gran Premi stagionali: la diplopia.

Le sue condizioni, ha chiarito il team principal della Honda, Alberto Puig, saranno analizzate definitivamente solo intorno a Natale. Ma c’è già chi ipotizza il peggio, sostenendo che Marquez non potrà essere regolarmente al via della prossima stagione (o addirittura non potrà riprendere la sua carriera).

Agostini parla di Marquez (e di Valentino Rossi)

Al fuoriclasse catalano arriva invece un messaggio di speranza e di augurio da parte di Giacomo Agostini, il campione più titolato di sempre nel Motomondiale.

“Spero che Marc recuperi e possa dare spettacolo nella prossima stagione”, ha commentato Mino ai microfoni della Abc di Siviglia. “Lui mi piace molto. Mi dispiace per l’incidente che ha avuto, perché è un pilota che ti dà gioia quando lo vedi correre, ti emoziona, è molto aggressivo, spettacolare. Penso che farà un inverno di riposo e spero che ritorni quello di prima”.

Agostini non si è tirato indietro nemmeno quando gli è stato chiesto un commento sull’addio di Valentino Rossi: “Nello sport arriva un giorno in cui decidi di ritirarti”, ha affermato. “È molto dura perché ti senti ancora giovane, ma devi capire che la vita è così, non solo per Valentino o per Agostini, ma per tutti gli atleti. Devi essere intelligente e capire che hai ricevuto molto dalla vita, e devi essere grato e felice”.

