Ecclestone punge Hamilton: “Doveva ritirarsi per rispetto di Schumacher”

Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1, racconta il suo punto di vista sul duello al titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton

Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1, nonostante la pensione continua ad affidare il suo punto di vista ai media, in questa occasione alla televisione tedesca RTL. Alla rete teutonica il britannico dice la sua sul Mondiale di Formula 1 2021, caratterizzato dalla lotta a due al titolo fra l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton.

Bernie prevede che questa lotta finirà probabilmente con un incidente dato che i due piloti non si risparmiano i colpi proibiti in pista: “Spero di non perdere i miei soldi! Tutti quelli con cui parlo vogliono la vittoria di Max. Nessuno dice che Hamilton non stia facendo un buon lavoro, perché ha guidato bene e sta facendo un grande lavoro”.

Ecclestone: “Sarebbe bello vedere qualcun altro vincere il Mondiale”

Sulla Mercedes, l’ex patron spiega che il sette volte campione del mondo ha sempre potuto contare su una macchina eccezionale, ma che qualsiasi altro pilota con quella vettura probabilmente avrebbe ottenuto gli stessi suoi risultati, specie quelli della nuova generazione: “Lewis comunque ha ancora uno o due anni a disposizione per vincere un altro titolo, per cui sarebbe bello vedere qualcun altro vincere il Mondiale“.

L’imprenditore ha concluso con un pensiero sulla carriera di Hamilton: “Sono sorpreso che all’inizio dell’anno Lewis non abbia annunciato il ritiro, dicendo di non voler vincere più titoli di Michael, qualcosa del tipo: ‘Preferisco che quel record resti a Michael“. Con il Mondiale vinto l’anno scorso l’inglese ha infatti raggiunto Michael Schumacher nel numero di titoli vinti e a quanto pare qualcuno sperava che questo record potesse solo essere eguagliato ma non battuto.

