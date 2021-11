Todt su Schumacher: “Non è stato il pilota più forte in F1”

Malgrado i tanti successi raccolti assieme, il Presidente FIA Todt boccia l’idea di Schumacher quale pilota più forte della storia della F1.

Se fino alla passata stagione i numeri di Schumacher sembravano un miraggio per chiunque, Lewis Hamilton li ha resi non solo raggiungibili, ma pure superabili. Eppure per molti Michael è considerato il più grande di tutti i tempi, anche superiore ai vari Fangio, Senna, Lauda o Prost. non per Jean Todt, però, che il tedesco lo ha avuto nel box e lo ha assistito in modo da renderlo il nome il nome che è diventato nell’epoca d’oro della Ferrari.

“Non l’ho mai considerato il migliore in assoluto perché penso sia molto difficile da stabilire”, ha dichiarato a Canal +. “A mio avviso ogni periodo ha avuto i suoi campioni eccezionali”.

Secondo il capo della Federazione Internazionale, di tanto in tanto emerge qualcuno che resta al vertice per un decennio. In questo senso chi si è aggiudicato più coppe potrebbe essere definito il più forte, ma anche qui, tutto è relativo.

“Ad esempio all’epoca di Juan Manuel c’erano meno GP, si poteva usare l’auto del compagno di squadra, il punteggio era diverso. Non si può fare un vero confronto”, ha analizzato il manager ribadendo l’impraticabilità della strada che a tutti i costi vuole individuare una stella più brillante delle altre.

Verstappen come Raikkonen?

Sempre in tema di piloti l’ex dirigente del Cavallino e navigatore di rally ha proposto un interessante quanto anomalo paragone, quello tra Max e Kimi.

“Entrambi sono diretti e di talento”, ha affermato. “Sono indifferente al resto. Si interessano di poche cose e sono piuttosto focalizzati sul lavoro”.

E in effetti, al contrario di Lewis, con cui si sta giocando il sigillo più prestigioso, l’olandese della Red Bull pare totalmente concentrato sul proprio compito al volante e neppure si sforza di ammaliare il pubblico con gesti o parole. Il suo verbo è quello della pista.

Chiara Rainis