Nissan Qashqai, foto spia mostrano il nuovo motore ibrido

Queste ultime foto spia mostrano gli aggiornamenti del nuovo modello a motore ibrido del Nissan Qashqai

Nissan ha introdotto il nuovo Qashqai nel febbraio di quest’anno e il crossover è ora in vendita nel vecchio continente. Il fratello europeo della Rogue Sport è disponibile con una sola opzione di motore, vale a dire un’unità mild-hybrid 1.3 litri turbo a gas con 138 cavalli e 240 Newton-metri o 156 cavalli e 260 Nm. Una nuova opzione elettrificata si unirà alla gamma molto presto e Nissan sta dando gli ultimi ritocchi.

I ragazzi di Motor.es hanno condiviso una serie di foto spia della Qashqai e-Power. Questa è una versione ibrida del crossover che utilizza un motore a benzina 1.5 litri accoppiato a un motore elettrico per una potenza combinata di 187 CV e 330 Nm. Vale la pena ricordare che in questa configurazione, il motore a combustione agisce come un generatore e fornisce solo energia per i motori elettrici. In nessun momento l’unità a quattro cilindri azionerà direttamente le ruote.

Come mostrano queste nuove foto spia, non dovrebbero esserci differenze visive tra il modello e-Power e il resto della lineup. Anche il piccolo travestimento che caratterizza questo prototipo è praticamente inutile perché conosciamo praticamente il 99,99% del design di questo crossover. Il restante 00,01 per cento è per i nuovi badge sul coperchio del bagagliaio.

Nissan sostiene che questo nuovo powertrain darà ai clienti la libertà di guidare le loro auto come veicoli a combustione regolare in termini di rifornimento, ma combinato con l’erogazione di potenza sinonimo di elettricità. Oltre a questo, la casa automobilistica promette che la Qashqai e-Power avrà l’opzione di guida con un solo pedale, che conosciamo dalla Nissan Leaf, completamente elettrica.

La nuova versione elettrificata della Qashqai fa parte della nuova strategia del marchio di lanciare non meno di 23 modelli elettrificati entro il 2030. Dovrebbe debuttare verso la metà del prossimo anno con le vendite che dovrebbero iniziare nel terzo trimestre dell’anno.

