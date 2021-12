MotoGP, ufficiale Francesco Guidotti in KTM: “Si chiude un cerchio”

KTM ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Guidotti, nuovo team manager MotoGP reduce da una esperienza positiva con Pramac Ducati.

Adesso è ufficiale: Francesco Guidotti è il nuovo team manager della squadra Red Bull KTM Factory Racing in MotoGP.

Il trasferimento del manager toscano nel team austriaco era noto da un po’ di tempo, ma solo oggi è arrivato l’annuncio formale. Si tratta sicuramente di un’ottima operazione da parte della casa di Mattighofen, che si assicura una figura professionale di alto livello e con grande esperienza.

Guidotti, che prende il posto di Mike Leitner, ha svolto un grande lavoro in questi anni nel team Pramac Racing Ducati. Non è la prima volta che indossa i colori KTM, dato che ha già lavorato per la casa austriaca nelle classi 125 e 250. Adesso ci fa ritorno e per lui rappresenta una grande sfida.

L’ormai ex team manager di Pramac Racing Ducati è entusiasta della nuova esperienza lavorativa: «Sono stato team manager per KTM dal 2006-2009 e poi ho fatto una preziosa esperienza in un’altra serie prima di tornare in MotoGP. Ora sono in grado di completare il cerchio! KTM è sempre stata molto ambiziosa e affamata con i suoi programmi di corse e possiamo vedere che la MotoGP non è diversa. È incredibile quello che hanno ottenuto in così poco tempo e c’è ancora molto che possiamo fare. Sono molto felice di essere tornato e di essere parte di questa grande spinta per ulteriori successi».

Pit Beirer, direttore motorsport di KTM, è a sua volta soddisfatto di essersi assicurato il manager italiano: «È un piacere avere di nuovo con noi Francesco e qualcuno che conosce la nostra cultura e il modo di correre in KTM. Volevamo rinfrescare la struttura manageriale della MotoGP e riteniamo che il suo contributo e le sue idee ci daranno un nuovo slancio per la nostra sesta stagione in griglia».