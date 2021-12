Verstappen sarà campione già domenica? Ecco tutti gli scenari possibili

Il prossimo Gran Premio potrebbe essere quello decisivo per l’assegnazione del titolo mondiale. E Max Verstappen potrebbe vincere il suo primo campionato

La F1 si appresta a vivere il penultimo appuntamento del 2021. A Jeddah, in Arabia Saudita, il gran premio potrebbe essere quello decisivo per l’assegnazione del titolo Mondiale. E favorito è, per ora, Max Verstappen.

Le combinazioni vincenti per Verstappen

Per laurearsi campione del mondo per la prima volta in carriera, l’olandese dovrà chiudere il weekend con 18 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Per il pilota Red Bull non sarà semplice, visto che il veloce circuito arabo sembra essere decisamente favorevole alla Mercedes e al suo super-motore.

Per diventare campione, Verstappen ha quattro possibilità:

1 – Vittoria con giro veloce ed Hamilton che non arriva più avanti del sesto posto;

2 – Vittoria ed Hamilton non arriva più avanti del settimo posto;

3 – Secondo posto con il giro veloce ed Hamilton non arriva più avanti del decimo posto;

4 – Secondo posto ed Hamilton non va a punti.

Occhio al finale thrilling

Sono otto i punti che separano Verstappen e Hamilton con le ultime due gare da disputare: è il gap più ridotto dal 2010, quando dopo il GP del Belgio Hamilton era leader con tre punti su Webber, ma il titolo alla fine lo vinse un giovane Vettel, che a fine agosto era a 31 punti dalla vetta.

Un finale quello di undici anni fa davvero al cardiopalma, che potrebbe ripetersi. Infatti con Hamilton favorito anche in Arabia, potrebbe prospettarsi una lotta con Verstappen a pari punti prima del via dell’ultimo GP di Abu Dhabi. Questo accadrebbe se Hamilton vincesse a Jeddah e facesse il giro veloce, con Verstappen secondo. In questo caso i due piloti arriverebbero sulla pista degli Emirati Arabi entrambi a quota 369,5. Un GP dove sarà fondamentale partire davanti, lo sa bene Fernando Alonso che proprio nel 2010, imbottigliato nel traffico, perse il titolo con la Ferrari.

