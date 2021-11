F1 GP Arabia Saudita: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dal 3 al 5 dicembre la F1 per il suo penultimo appuntamento del Mondiale 2021 fa tappa in Arabia Saudita. Ecco le info del weekend

Un circuito che è in via di completamento solo in queste ore. Parliamo di quello che nel weekend del 3-5 dicembre ospiterà il GP d’Arabia Saudita di F1. In una pista al debutto assoluto sulla scena del Mondiale, Max Verstappen e Lewis Hamilton si giocheranno una fetta importante del Mondiale, visto che mancano solo due corse alla fine.

Arabia Saudita al debutto

Si tratta di un tracciato sorto in otto mesi a Jeddah, in riva al Mar Rosso. La pista è nata sulla Corniche, zona turistica dell’antica città saudita. E a progettarla è stata la società Tilke, in collaborazione con la Formula 1, che ha utilizzato Google Earth per le indagini iniziali sui potenziali layout.

Il tracciato supera i 6 chilometri di lunghezza e vanta il record di curve tra le piste inserite nel calendario: ben 27. In realtà però solo la prima chicane si affronta in terza marcia, tutte le altre curve verranno affrontate a velocità decisamente alta. Saranno tre le zone DRS: la prima sarà sul rettilineo di partenza, la seconda dopo Curva-12 prima di Curva-13 e la terza dall’uscita della Curva-24 all’approccio di Curva-27.

Le simulazioni più accurate prevedono un tempo di percorrenza in qualifica intorno al 1’28 secondi, dato che sale a 1’34 in gara. Quello in Arabia Saudita sarà uno dei GP più veloci del calendario (si stimano velocità medie intorno ai 252 km/h, di poco al di sotto di quelle registrate a Monza). E questo potrebbe incidere sulla lotta al mondiale.

Il programma del GP d’Arabia Saudita

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, qualifiche e gara verranno trasmesse in chiaro in differita su TV8.

Venerdì 3/12

Prove Libere 1, ore 14.30 – 15.30

Prove Libere 2, ore 18:00 – 19:00

Sabato 4/12

Prove Libere 2, ore 17:00 – 18:00

Qualifiche, ore 20:00 – 21:00

Domenica 5/12

Gara, ore 20:30

