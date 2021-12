Hennessey, il “Project Deep Space” da 3 milioni di dollari

Hennessey ha in mente qualcosa di veramente mai esplorato prima d’ora. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Il tuner americano e produttore di hypercar Hennessey ha annunciato piani per qualcosa di “fuori dal mondo” in occasione della celebrazione del sold-out della Venom F5 ad agosto. A quanto pare, l’azienda texana stava scherzando solo a metà, perché sta lavorando al “Deep Space Project“. Non volerà fuori dalla nostra atmosfera molto presto, ma promette di fornire alcune specifiche tecniche piuttosto fuori dal mondo.

Definita come una “Hyper-GT” molto simile alla Gemera di Koenigsegg, la coupé bassa con massicce porte ad ali di gabbiano ha non meno di sei ruote, ciascuna alimentata da un motore elettrico. Sì, Hennessey sta lavorando su un veicolo elettrico a sei motori sviluppato con la praticità in mente. Ospiterà quattro persone e un set di mazze da golf per ogni persona seduta all’interno dell’insolito abitacolo con una disposizione 1+2+1. Pensate alla McLaren F1 / Speedtail o alla T.50 di Gordon Murray, ma con una terza fila.

Ora, per quanto riguarda il sedile più arretrato. Hennessey vuole che tutti sappiano che non è solo un posto VIP, ma un posto VVIP per, sì, avete indovinato, una Very Very Important Person. E no, non stiamo scherzando. Nel caso in cui non l’abbiate notato, il passeggero che si rilassa nella parte posteriore ha in realtà il posto migliore, poiché quella persona sarà completamente sdraiata, fornendo il comfort di una berlina di lusso extra-lunga.

Il mostro a sei ruote motrici e zero emissioni ha una carrozzeria e un telaio in fibra di carbonio per mantenere il peso basso, insieme a “materiali di altissima qualità” per gli interni. Abbiamo controllato il calendario più volte e siamo abbastanza certi che non sia un pesce d’aprile, quindi il progetto Deep Space sta diventando realtà.

Tuttavia, non entrerà in produzione fino al 2026 dopo che l’ultima Venom F5 sarà stata assemblata. Saranno realizzate solo 105 unità al prezzo di 3 milioni di dollari l’una.

