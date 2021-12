Bentley Continental GT Mulliner, il debutto del pacchetto Blackline

La Bentley Continental GT si adorna dell’esclusivo pacchetto Blackline della famosa divisione di personalizzazione Mulliner

La Bentley Continental GT e GT Convertible ricevono un look più scuro dal nuovo pacchetto Mulliner Blackline che sostituisce il solito cromo con pezzi oscurati. Mulliner è la divisione di personalizzazione del marchio britannico che crea pacchetti di stile per i prodotti dell’azienda e costruisce veicoli appositamente equipaggiati per una clientela esclusiva.

Il nuovo pacchetto prende il Blackline esistente e aggiunge alcuni elementi da Mulliner. Secondo Bentley, il 38 per cento degli ordini di modelli Continental GT in tutto il mondo hanno l’opzione Blackline esistente, quindi c’è motivo di espandere le scelte per i clienti più facoltosi.

Il pacchetto Mulliner Blackline sostituisce quasi tutta la carrozzeria esterna. Le eccezioni sono il badge Bentley e i bordi della rete nella griglia. Le calotte degli specchietti sono della tonalità nero lucido Beluga. Le auto con questa opzione ottengono anche ruote nere da 22 pollici dotati di badge auto-livellanti, che hanno un anello cromato intorno.

All’interno, gli acquirenti possono selezionare dalla vasta lista di colori di tappezzeria Mulliner. Se un cliente vuole lasciare la scelta a Bentley, l’azienda ha otto combinazioni di tre colori consigliati. Il design interno include trapuntatura in diamante per aree come i sedili e pannelli delle portiere.

Questo pacchetto non influenza però il reparto motore. Gli acquirenti possono ricevere la Mulliner Blackline con un W12 biturbo da 6.0 litri che offre 626 cavalli e 900 Nm o un V8 biturbo da 4.0 litri con 542 cavalli e 757 Nm di coppia.

Bentley sta presumibilmente progettando di aggiungere un powertrain ibrido plug-in alla gamma della Continental GT. Il capo ingegnere della casa automobilistica dice che c’è interesse tra alcuni clienti per un modello che sia in grado di guidare a zero emissioni. La scelta ovvia sarebbe la configurazione PHEV da 536 CV Flying Spur Hybrid che riesce a raggiungere i 40 chilometri di autonomia da una carica elettrica nel ciclo di prova europeo WLTP.

