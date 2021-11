Lorenzo a sorpresa su Valentino Rossi: “Stamattina mi ha chiamato”

Valentino Rossi e Jorge Lorenzo potrebbero presto tornare a calcare la stessa pista, ma con mezzi diversi per sfidarsi nuovamente.

Jorge Lorenzo e Valentino Rossi per anni si sono affrontati in MotoGP sfidandosi per il primato. Il loro è stato un rapporto fatto di alti e bassi. La prima rottura è nata sicuramente tra il 2008 e il 2009 quando nella Yamaha è stato alzato un vero e proprio muro per dividerli.

Il secondo pesante momento di rottura si è poi verificato nel 2015, quando nacque la diatriba anche con Marquez che alla fine vide proprio Lorenzo laurearsi campione del mondo. Da quel momento i rapporti sono stati abbastanza freddi sino alla gara di Mugello 2018.

Valentino Rossi e Lorenzo di nuovo insieme

In quell’occasione infatti Lorenzo riuscì ad ottenere la sua prima vittoria in MotoGP con la Ducati e a fine gara, salito sul podio proprio con Valentino Rossi si strinsero la mano. In quel frangente il Dottore fece qualche battuta e si congratulò con l’ex compagno di team mettendo di fatto la parola fine alla loro eterna rivalità.

Recentemente Jorge Lorenzo ha preso parte ad un piccolo docu-film di DAZN sui grandi rivali di Valentino Rossi. Alla fine della clip, alla richiesta se avesse avuto o meno contatti con il Dottore, lo spagnolo a sorpresa ha così rivelato: “Questa mattina è successo che Valentino mi ha chiamato per vederci, mi ha fatto molto piacere, non me l’aspettavo”. Insomma un fulmine a ciel sereno che allo stesso tempo ci restituisce un piccolo stralcio di quello che potrebbe essere il loro futuro. Da giorni infatti si parla di un possibile ritorno in pista dei due nella stessa categoria con auto diverse.

