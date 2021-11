Pallone d’Oro 2021, Alonso e Ocon protagonisti a sorpresa (VIDEO)

Oggi è stato consegnato il Pallone d’Oro 2021 a Messi e Putellas. Durante l’evento di premiazione sono arrivati sul palco anche Alonso e Ocon.

Fernando Alonso ed Esteban Ocon protagonisti a sorpresa della premiazione del Pallone d’Oro 2021 a Parigi. I due piloti del team Alpine F1 hanno portato sul palco i trofei che premiano il miglior calciatore e la migliore calciatrice dell’anno solare.

Alonso e Ocon sono arrivati con i volti coperti dai rispettivi caschi e si sono svelati solo successivamente. Sicuramente sorprendente vedere due driver di Formula 1 con un ruolo in un evento calcistico. Va detto che la scuderia Alpine è partner ufficiale del Pallone d’Oro 2021, premio organizzato dal quotidiano francese France Football.

Il Pallone d’Oro maschile è stato consegnato per la settima volta a Lionel Messi, mentre quello femminile se è aggiudicato Alexia Putellas. A proposito di calcio, sia Alonso che Ocon tifano per delle squadre di calcio. Il due volte campione del mondo di F1 è tifoso del Real Madrid, mentre il compagno di squadra tifa per il Paris Saint Germain.

Did you recognise the mystery guests who brought the #BallonDor trophies onto the stage in Paris this evening? 👀pic.twitter.com/W9KOyaEw0O

— Formula 1 (@F1) November 29, 2021