Kalashnikov, dal fucile d’assalto passa ai veicoli elettrici

L’azienda russa Kalashnikov, famosa per la produzione del fucile d’assalto AK-47, sta pensando al lancio di veicoli elettrici.

Kalashnikov è un nome conosciuto a livello internazionale per la fabbricazione del fucile d’assalto AK-47, l’arma più diffusa al mondo, impiegata anche dai guerriglieri e ribelli in ogni angolo del pianeta. A quanto pare l’azienda russa starebbe adesso pensando di investire sulla mobilità elettrica e provare a fare concorrenza a colossi del settore come l’americana Tesla.

In vero è già da tempo che Kalashnikov sta lavorando su un prototipo di veicolo elettrico compatto a quattro porte, denominato UV-4, che dovrebbe garantire un’autonomia di 150 km e una velocità massima stimata intorno agli 80 km/h. La fabbrica russa è sotto il controllo dello Stato, il 51% del capitale è nelle mani della holding pubblica Rostec, e a breve potrebbe lanciare l’UV-4 e altri veicoli elettrici (anche a tre ruote) che al momento sono fermi allo stato di brevetti.

La UV-4 è lunga 3,4 metri, larga 1,5 metri e con un’altezza di 1,7 metri e un peso dichiarato di 650 chilogrammi. Un veicolo molto compatto che non offre grande spazio all’interno, dotato di strumentazione digitale e riscaldamento, ma con un design abbastanza essenziale, oltre ad avere sospensioni regolabili. Inoltre, viene fornito con un tetto apribile. Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla data di produzione e commercializzazione di questi veicoli targati Kalashnikov, ma tutto lascia pensare che non passerà molto tempo.