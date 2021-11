Volkswagen Golf R contro tutti, la gara definitiva (VIDEO)

In questo incredibile video vedremo la gara d’accelerazione finale tra la Volkswagen Golf R e il meglio di Audi, BMW e Mercedes

Benvenuti ad una gara di accelerazione di auto tedesche ad alte prestazioni. Le diverse offerte di prodotti delle case automobilistiche tedesche offrono un grande range di scelta. Oggi vedremo se la nuova VW Golf R può tenere il passo con i suoi rivali più costosi in una gara di accelerazione. Il team di carwow ha radunato dietro la linea di partenza una serie completa di contendenti per vedere quale auto tedesca ad alte prestazioni sarà la vincitrice.

La VW Golf R MK8 è il nuovo modello del 2022, che si basa sulle lezioni apprese dai modelli precedenti. La potenza proviene da un 2.0 litri inline-4 che produce 315 cavalli e 400 Newton Metri di coppia. Questo potente motore è accoppiato a un cambio manuale a 6 velocità o a un automatico a doppia frizione a 7 velocità, quest’ultimo tra l’altro è risultato essere molto più veloce durante i test di accelerazione. La Golf R automatica può sprintare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, il che la rende un’auto familiare incredibilmente veloce.

Per sfidare la nuova Golf di lusso, carwow ha assemblato una squadra di pezzi grossi che riusciranno sicuramente a mettere un po’ di pepe alla sfida. In primo luogo, abbiamo l’Audi RS3 che è alimentato da un motore turbo inline-5 e utilizza la trazione integrale Quattro per svergognare le supercar nelle corse di accelerazione. Poi abbiamo la AMG A45 della Mercedes-AMG che vanta uno dei più potenti motori in linea 4 mai costruiti. Poi abbiamo la BMW M2 che rappresenta una delle più importanti auto da guida moderne della BMW. Infine, la Porsche Cayman GTS è qui per mostrare alla concorrenza perché c’è ancora un posto per le auto sportive nelle gare di accelerazione.

Quindi la Golf R riuscirà a tenere il passo? Beh, contro questo gruppo di duri concorrenti non sarà un compito facile, ma scopritelo nel video.

