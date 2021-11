Marquez, prima riapparizione in pubblico post infortunio (FOTO e VIDEO)

Marc Marquez non ha voluto mancare all’Allianz Junior Motor Camp a Rufea, in Spagna, nonostante un problema serio all’occhio destro.

C’è grande curiosità di sapere se Marc Marquez dovrà operarsi o meno all’occhio destro, ma lo sapremo solo verso Natale. Tra qualche settimana ci sarà la visita decisiva per conoscere i prossimi passi del suo processo di recupero dalla diplopia riscontrata dopo una caduta in allenamento.

La speranza è che vada tutto per il meglio, perché un campione del suo calibro deve tornare in pista ed essere protagonista in MotoGP. È sempre un peccato quando dei piloti hanno degli infortuni che condizionano la loro carriera. Ancora peggio è quando ne decretano la fine. Quest’ultimo scenario non dovrebbe riguardare l’otto volte campione del mondo, che dovrebbe poter recuperare, seppur con tempistiche non ancora certe.

Marc Marquez all’Allianz Junior Motor Camp

Marquez recentemente si è fatto vedere sui social network sorridente, anche se non sta vivendo un periodo semplice. Nelle scorse ore ha pubblicato altri contenuti, in particolare la sua prima riapparizione in pubblico dopo l’ultimo infortunio accusato.

Il pilota Honda MotoGP ha partecipato all’Allianz Junior Motor Camp presso il circuito di Rufea. Non ha potuto salire in moto, dato che è costretto a stare a riposo per delle settimane, però ha voluto esserci a questo evento che ormai si svolge da diversi anni e che ha per protagonisti venti ragazzini dai 10 ai 13 anni che sognano di avere una carriera nel motociclismo.

Anche se non ha potuto fare loro da istruttore, cosa che ha invece fatto suo fratello Alex Marquez, Marc ha comunque avuto modo di parlare con i giovanissimi piloti presenti e di motivarli a inseguire il loro sogno.

Espero que hayáis disfrutado igual que yo durante estos tres días! Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible este #AllianzMotorcamp!

I hope you enjoyed as I did during these three days! Thank you very much to all those who have made this #AllianzMotorcamp possible! pic.twitter.com/5OEEvPvF3o — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 27, 2021