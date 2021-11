KTM, Mike Leitner: “Guidotti non prenderà decisioni tecniche”

Mike Leitner cede il suo posto a Francesco Guidotti e accetta la decisione dei vertici austriaci. Per lui arriverà un ruolo secondario.

KTM ha annunciato che Mike Leitner non sarà più il team manager del progetto MotoGP e che rivestirà un ruolo secondario. Non è ancora ufficiale il nome di Francesco Guidotti, ma lo stesso tecnico austriaco promuove la nuova figura che arriverà da Ducati, sebbene si tratti di un ritorno, perché più di dieci anni fa ha già collaborato con il marchio austriaco nelle classi 125 e 250.

In un’intervista a Motorsport-Total.com Pit Beirer ha sottolineato come la decisione di ingaggiare Guidotti sia partita anche dallo stesso Mike Leitner: “Dobbiamo fare il passo successivo nel progetto e separare più fortemente la gestione sportiva e lo sviluppo della moto… Io e Mike abbiamo stabilito che qualcosa deve cambiare radicalmente in futuro, perché altrimenti non faremo mai quel salto. È stato allora che è stata presa la decisione che cambieremo per il futuro”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi e la confessione di Jorge Lorenzo: “Non mi stupisco”

Il parere favorevole dell’ex team manager

In qualità di team manager Mike Leitner si è occupato anche di questioni tecniche, invece Guidotti si occuperà solo dell’organizzazione all’interno del box. “E’ la persona giusta. Penso che ricoprirà bene il ruolo. Non è uno che può prendere decisioni tecniche. Ma nessuno glielo chiede. Assume una squadra funzionante e non deve costruire nulla”. A gestire l’evoluzione tecnica della KTM RC16 ci penserà il nuovo direttore tecnico Fabiano Sterlacchini: “Abbiamo ottime aree individuali, ma ora è lui l’uomo che coordina tutto”, ha aggiunto Mike Leitner. “Era quello che ci mancava. Nei primi due anni, Sebastian Risse e io abbiamo preso il comando. Quando eravamo in pista si è creato un vuoto”.

In conclusione il tecnico austriaco si dice soddisfatto delle decisioni prese dai vertici di Mattighofen e continuerà a contribuire al grande progetto che dovrà portare KTM a vincere il Mondiale. “Sono in linea con le decisioni che stanno avvenendo attualmente. Poi valuterò in quale ruolo sarò piazzato. Dipende anche da dove KTM vuole vedermi. Ora guardo positivamente al futuro”.