Alex Marquez e gli auguri per il 2022: “Mio fratello campione del mondo”

Alex Marquez, impegnato a Rufea per un corso rivolto ai giovani piloti, parla della nuova Honda RC-V e delle prospettive per il 2022.

Al termine di una giornata in pista a Rufea Alex Marquez fa un bilancio stagionale della sua seconda stagione in MotoGP e previsioni per il 2022. Il test di Jerez gli ha svelato quella che sarà la moto del prossimo anni, ma si attendono altri sviluppi in vista di Sepang. “Quando provi una moto nuova è molto diverso, il concetto è totalmente diverso già in termini di assetto – spiega Alex ad ‘AS’ -. Ci sono ancora mille cose su cui lavorare, ma i tempi stavano arrivando e questa è la cosa più importante. È emozionante, perché è una moto molto diversa e ti dà un’aria nuova”.

Le sue sensazioni con la nuova RC213V corrispondono in gran parte a quelle di suo fratello Marc Marquez rilasciate a Misano. Purtroppo l’incidente in allenamento lo ha costretto a saltare non solo gli ultimi due GP ma anche l’ultima sessione di test ufficiali. “Con Marc facciamo sempre commenti molto simili e, questa volta, è stato uguale. Non avevo parlato con lui e Santi (Hernández), che era a Jerez, mi ha detto che era esattamente quello che diceva Marc. È una cosa che mi dà anche tranquillità, fa capire che sei sulla strada giusta. È importante che siamo tutti d’accordo e che la Honda sappia qual è la priorità per questo inverno”.

Uno sguardo sul 2022

Due le aree su cui gli ingegneri HRC dovranno intervenire principalmente: motore e aerodinamica. “Poi, durante la stagione, puoi provare il telaio, l’ assetto… puoi testare mille cose. Ora il lavoro con il motore e l’aerodinamica sarà fondamentale per la Malesia. Ma anche in tutte le sfaccettature. Alla fine è una moto nuova, giovane, dove devi capire tante cose per migliorare”, ha aggiunto il minore dei fratelli Marquez.

Per il 2022 ha un desiderio primario e non riguarda solo se stesso: “Vorrei che non ci siano infortuni, che ci sia salute, soprattutto per Marc, non solo per me. Spero di essere più costante nella top 6 o nella top 8. E che Marc possa vincere il Mondiale”.

