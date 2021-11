Marc Marquez ritorna a farsi vedere in pubblico a meno di un mese dall’incidente che lo costringe al riposo per un problema di diplopia.

A meno di un mese dall’incidente in allenamento Marc Marquez è ritornato a farsi vedere in pubblico. Sulla pista di Rufea, dove si sta svolgendo l’Allianz Junior Motor Camp, il campione di Cervera venerdì mattina ha sorpreso i 20 ragazzi e ragazze che partecipano a questa tre giorni di motocross.

Marc ritorna a sorridere

Ha dovuto saltare gli ultimi due Gran Premi della stagione 2021 e il test di Jerez, ma non ha voluto mancare a questo appuntamento divenuto ormai tradizionale per i fratelli Marquez, che selezionano ragazzini alle prime armi con lo sterrato attraverso dei video e poi invitati a partecipare a questo evento di fine anno. Purtroppo Marc non è potuto saltare in sella ad una moto in quanto affetto da diplopia, conseguente alla caduta dalla moto da enduro.

La sua presenza era inattesa e ha reso davvero felici i giovanissimi partecipanti. Li ha guardati correre da bordo pista e successivamente ha dato loro qualche consiglio teorico. Marc Marquez non può che continuare a riposare almeno fino a Natale, momento in cui si sottoporrà a una nuova visita medica che determinerà se il recupero segue il percorso previsto o se i medici devono scegliere un percorso alternativo come l’intervento chirurgico. La sua priorità in questo momento è ritornare in sella alla Honda RC213V a febbraio quando ci sarà il primo test pre-campionato sul tracciato della Malesia.