Lorenzo vuota il sacco: “Perché Marquez odia Valentino Rossi”

Jorge Lorenzo ha finalmente spiegato come mai c’è così tanto astio tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Il motivo è ben preciso.

Per anni si è discusso del 2015 e del duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez. In quell’anno infatti il rapporto tra il Dottore e lo spagnolo si è incrinato inevitabilmente. I due si sono prima scontrati verbalmente fuori dalla pista e poi hanno fatto a sportellate in gara per giocarsi la palma d’oro di miglior pilota di sempre.

Di mezzo però c’è finito un Mondiale. La loro battaglia infatti ha fatto perdere punti a Valentino Rossi che alla fine si è ritrovato secondo in graduatoria alle spalle di Jorge Lorenzo dopo aver vissuto un’intera stagione in testa. Marquez è stato accusato di aver intralciato di proposito il cammino del Dottore proprio per impedirgli di conquistare l’agognato traguardo.

Lorenzo spiega l’astio tra Valentino Rossi e Marquez

Sotto la lente d’ingrandimento anche e soprattutto l’ultimo Gran Premio a Valencia, dove Marquez non ha mai attaccato Lorenzo pur restando incollato a lui praticamente per tutto il Gran Premio. La polemica è poi andata avanti negli anni seguenti, anche se il rider della Honda non ha mai ammesso di aver cercato di favorire il connazionale.

Nel nuovo documentario di DAZN però lo Jorge Lorenzo ha provato a spiegare i motivi di questo astio che si è venuto a creare tra Marquez e Valentino Rossi: “Tra l’odio e l’amore c’è una linea veramente sottile. Diventa impossibile essere amico di un rivale. Una delle chiavi del campionato è stata l’Argentina nel 2015. Marc lì ha pensato che fosse colpa di Vale, loro all’epoca avevano una buona relazione e secondo me a Marc ha dato fastidio che dopo Vale non è andato lì a chiedergli come stava dopo la caduta”.

