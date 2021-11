Vettel, l’allievo di Michael sarà compagno di squadra di Mick Schumacher

Dieci anni dopo papà Michael, Sebastian Vettel farà coppia con Mick Schumacher. Che sfiderà anche un ex rivale del Kaiser

Nel 2022 torna un appuntamento classico per i motori: la Race of Champions. E lo fa con una versione decisamente invernale, denominata “Snow and Ice”. La competizione si terrà il 5-6 febbraio in Svezia e sarà il ghiaccio la superficie su cui si sfideranno alcuni dei migliori piloti del mondo.

Vettel-Schumacher, coppia da amarcord

Quella di a Piteå sarà dunque la prima edizione di sempre disputata su un fondo di neve e ghiaccio. L’elenco completo dei partecipanti si sta componendo giorno dopo giorno, ma intanto le prime ufficialità sono di quelle importanti. Per la Germania ci sarà la coppia formata da Mick Schumacher e Sebastian Vettel. Per i due si tratta di un ritorno, dato che già nell’edizione del 2019 disputata in Messico gareggiarono assieme, ottenendo il secondo posto dietro il Team Nordic.

Soprattutto per Vettel il binomio con uno Schumacher non è nuovo, visto che proprio dieci anni fa corse con il papà di Mick, Michael Schumacher. Il quattro volte campione del mondo ha vinto per ben sette volte la gara a squadre. E le prime sei, dal 2007 al 2012, proprio con al suo fianco Kaiser Schumi. Ma se prima era Vettel il giovane a cui fare da chioccia, stavolta sarà lui a vestire i panni che prima erano di Schumacher.

Tra i due corre un ottimo rapporto. Vettel infatti ha sempre ricordato come si senta in dovere di fare ciò che papà Michael fece con lui quando arrivò nel Circus, una sorta di guida nel Mondiale. E poi sappiamo proprio del rapporto tra Seb e Schumacher, nato ai tempi del kart, visto che il giovane è cresciuto nella pista di Kaiser Schumi.

Ecco le altre nazionali in gara

Di sicuro Sebastian Vettel e Mick Schumacher omaggeranno proprio Michael in questa sfida, perché tra gli avversari più ostici che i due dovranno affrontare nella Race of Champions 2022 c’è anche uno degli storici rivali di Schumi, vale a dire il due volte campione del mondo Mika Hakkinen, che sarà in coppia con Valtteri Bottas.

Presenti anche alcuni plurivincitori della ROC, come Tom Kristensen (ben 8 successi tra Race of Champions e Race of Nations), Sebastian Loeb e Mattias Ekstrom, oltre a due generazione di Solberg, Petter e il figlio Oliver, recentemente protagonista nel Rally Monza.

