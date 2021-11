Il 2021 deludente della Haas ha portato molti lavoratori a lasciare l’azienda. Ecco la trovata di Mazepin Sr. per convincerli a restare.

Se non riesci a persuadere con i risultati, prova con i soldi. E’ questo il motto che spinge i magnati a farsi largo nell’imprenditoria ed è lo stesso che sta animando Dmitry Mazepin quale finanziatore principale della Haas in F1. Conscio che la mancanza di risultati a incentivato diversi membri del team a cercare fortuna altrove, il padre di Nikita ha deciso di lanciare una proposta a patrone Gene, così da arginare il fuggi fuggi generale che, ovviamente, comprende, tecnici di esperienza e titolati.

Alzare lo stipendio per non avere fuoriuscite

Il russo avrebbe intercettato nell’aumento del salario uno stimolo alla permanenza. Ma sarà davvero così? Evidentemente a suo avviso, per qualche migliaio di euro in più in busta paga, si è disposti anche ad accettare di continuare a veleggiare in fondo griglia.

Il contratto esistente è ancora in vigore, ma per il prossimo anno stiamo proponendo un accordo aggiuntivo volontario per invogliare il personale a rimanere in scuderia, essere maggiormente coinvolti e comprendere le sfide rappresentate da un calendario con 23 gare”, ha spiegato in un intervento alla trasmissione Match TV.

“Il fattore umano è molto importante ed è per questo che vogliamo incrementare la motivazione dello staff. Noi, in qualità di sponsor, vogliamo essere parte della squadra”, ha precisato.

In prtica il messaggio di Mazepin Sr. è denaro da far scorrere a fiumi come sprone, ma anche idee piuttosto chiare per il proprio il futuro. La Uralkali, partner principale dell’equipe americana, da lui rappresentato, vorrebbe stabilirsi a lungo termine nel Circus al di là delle fortune del giovane moscovita che, al contrario, potrebbe restarci per poco.

Stando alle sue dichiarazioni, accanto all’investimento nell’Hitech GP che corre nelle formule minori, sarebbe in piano l’acquisizione in toto di un team nella classe regina. E quello statunitense potrebbe essere il designato.

Chiara Rainis