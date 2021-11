“La F1 impari da Valentino Rossi”: l’omaggio del mitico ex campione

La F1 dovrebbe prendere esempio da Valentino Rossi. Parola di un pilota che ha fatto la storia del Circus. Ecco cosa ha detto

Una Formula 1 che in queste settimane sta vivendo uno dei duelli più emozionanti degli ultimi anni. La sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen sta veramente coinvolgendo il mondo dello sport. Anche se, come capita spesso al Circus, spesso si parla più dei duelli fuori dalla pista tra Mercedes e Red Bull che dei quello che accade nelle gare.

Ickx, il messaggio “triste” della F1

Le liti tra Toto Wolff e Chris Horner stanno facendo più rumore in queste settimane. Ma soprattutto nella lotta tra l’inglese e l’olandese ha inciso molto il regolamento, che in diversi casi già ha penalizzato i piloti. E a notarlo è stato anche un ex pilota di Formula 1 come Jacky Ickx, che in un’intervista a RTBF ha parlato del momento attuale del Circus.

Ickx infatti ha confessato di essere “frustrato per quanto sta avvenendo, in particolare con le regole attuali di quella che dovrebbe essere, per me, filosoficamente parlando, una lotta tra uomini che accettano un rischio. Ora è un susseguirsi di sanzioni e di multe, e si sta perdendo lo spirito stesso di questo sport, ci sono vincoli inspiegabili”. Un qualcosa che in effetti è stato messo sul banco degli imputati da mesi.

L’esempio di Valentino Rossi

Insomma per un motivo o per un altro, la F1 fa discutere. E in negativo. Quando invece dovrebbe essere solo la pista a parlare. E lo spettacolo. Quello che quest’anno c’è, ma che viene penalizzato dalle troppe regole. E Ickx, che nasce motociclista, ha tirato in ballo la MotoGp, più libera dalle regole. Ma soprattutto parla di un mito come Valentino Rossi: “Valentino ha portato 25 anni di felicità, di entusiasmo, di fantasia. I piloti non hanno paura di spingere al massimo i loro bolidi, di fare impennate e di dare tutto in pista. Esiste ancora questa fantasia in Formula 1?”.

Un messaggio speciale che ha voluto fare al Dottore il sei volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, che proprio qualche settimana fa ha incontrato il campione di Tavullia, che dopo aver appeso il casco al chiodo (quello della MotoGP) ha deciso di accettare la sfida delle quattro ruote.

LEGGI ANCHE —> Dovizioso su Valentino Rossi: “Era più veloce e non capivo come”