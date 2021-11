Dovizioso su Valentino Rossi: “Era più veloce e non capivo come”

Andrea Dovizioso si è lasciato andare ad alcune valutazioni riguardo all’ultima battaglia in pista contro Valentino Rossi.

Durante la sua lunghissima carriera Valentino Rossi ha sfidato tantissimi piloti e con molti di questi ha avuto poi dei problemi fuori dalla pista con pesanti litigi. I casi più eclatanti sono stati Marquez, Lorenzo e Biaggi. Tra i tanti avversari con i quali si è misurato però c’è anche Andrea Dovizioso, che forse è l’unico con il quale non ha mai avuto battibecchi.

I due hanno dato vita a sfide molto belle e soprattutto pulite. Mai una sportellata, mai un tiro mancino, ma sempre un grande rispetto. In questi ultimi mesi di carriera per Valentino Rossi, Dovizioso si è anche tolto lo sfizio di poterlo affiancare in un box.

Dovizioso e quel famoso episodio del 2018

Spesso i due erano stati vicini a diventare compagni di team, ma per un motivo o per un altro erano sempre finiti in team opposti. Dovi ha preso parte anche lui al documentario di DAZN e ha analizzato in particolare quello che è stato poi il loro ultimo duello in pista per posizioni importanti.

Dovizioso ha così raccontato: “Una delle ultime lotte è stata nel 2018 sul diluvio a Valencia. Prima che fermassero la gara lui era più veloce perché mi era venuto a prendere e lì veramente non avevo più carte da giocare. Fortunatamente hanno messo bandiera rossa e lì ci siamo giocati la carta gomma nuova che lui non aveva e sono riuscito a metterlo in crisi. Lì però ne aveva qualcosina di più con tanta acqua e non capivo perché”.

Antonio Russo