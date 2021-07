Audi RS E-Tron GT vs Audi R8, motore a combustione o elettrico? (VIDEO)

In questo divertentissimo video vedremo le due Audi più veloci attualmente disponibili sul mercato. Una elettrica e l’altra a combustione, chi vincerà?



Combustione o energia elettrica – questa è la domanda che molti si pongono in questi giorni prima di acquistare la loro prossima auto. Non siamo qui per giudicare e prendere posizione, e tutto quello che possiamo dire è che tutto dipende dall’applicazione del veicolo. Naturalmente, è necessario considerare molti fattori, e per facilitare la vostra decisione, abbiamo un nuovo video informativo (e soprattutto divertente) da condividere con voi.

Viene dai ragazzi di Carwow che hanno deciso di confrontare le due auto Audi più veloci attualmente in produzione in una gara di accelerazione diretta. Come probabilmente avrete già indovinato, abbiamo un’auto a combustione e un modello elettrico a batteria. Quale delle due è più veloce fuori dalla linea? Vediamo prima i numeri.

Sulla destra c’è la RS E-Tron GT con i suoi due motori elettrici e una potenza combinata di 646 cavalli e 830 Newton-metri di coppia. È il più pesante dei due contendenti con i suoi 2.347 chilogrammi, ma saranno sufficienti per conquistare la vittoria?

L’Audi R8 (in versione Performance) con il suo motore V10 da 5,2 litri è felice di fornire 620 CV e 580 Nm di coppia. Queste cifre sono inferiori a quelle del suo avversario elettrico, ma anche il peso della R8 è significativamente inferiore fermando l’ago della bilancia a soli 1.640 kg. Quindi, numeri alla mano, quale pensate che vincerà la gara di accelerazione sui 400 metri?

Ci sono tre gare di accelerazione con partenza da fermo nel video. Tutte e tre sono state vinte dalla stessa auto, anche se nella corsa finale il divario è stato minimo, appena 0,1 secondi. Qual sarà il vincitore? combustione o elettrico? Guardate il video per scoprirlo.

Leggi anche -> Go-kart truccato sfida la Ferrari 488 Pista: chi vincerà? (VIDEO)