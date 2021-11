Casey Stoner ha ammesso che Valentino Rossi oggi sarebbe ancora il più forte in MotoGP senza tutti i fronzoli dell’elettronica.

Casey Stoner e Valentino Rossi hanno dato vita a duelli fantastici in pista. A dir la verità però la loro rivalità è durata molto meno rispetto le aspettative. Complice il trasferimento del Dottore in Ducati dove ha avuto delle difficoltà e il prematuro ritiro dell’australiano, abbiamo potuto godere veramente pochissimo di questo duello.

Gli anni più importanti sono sicuramente quelli che vanno dal 2007 al 2009 dove Valentino Rossi può dirsi soddisfatto di aver battuto nella corsa al titolo 2 volte su 3 Stoner. In quegli anni l’australiano sembrava l’unico capace di guidare la Ducati che era un vero e proprio cavallo impazzito.

Stoner: “Rossi si è creato nemici di cui non aveva bisogno”

Nonostante qualche battibecco fuori pista, la loro relazione non è mai trascesa troppo. Sicuramente i due non hanno mai toccato i livelli di odio che si sono verificati con Biaggi e Marquez ad esempio. Spesso però hanno battibeccato soprattutto per l’eccessiva irruenza dell’uno o dell’altro.

Durante il documentario di DAZN Ri-Vale, Casey Stoner ha detto la sua su quegli anni in cui la lotta era accesa tra i due. In particolare però si è lasciato andare ad una valutazione inaspettata sulle abilità del #46: “Se dovessi dire una debolezza di Valentino direi che si è creato dei nemici di cui non aveva bisogno. Nel 2008 ha fatto si che io diventassi un suo nemico e nel 2015 ha fatto la stessa cosa con Marquez. Se le moto fossero come prima senza elettronica Valentino sarebbe ancora il più forte”. Insomma un bel riconoscimento per il Dottore questo dell’ex Ducati e Honda.

