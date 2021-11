Novità per le gomme MotoGP: Michelin svela i suoi piani

Piero Taramasso, boss Michelin Motorsport, parla degli pneumatici che verranno adottati nella prossima stagione MotoGP.

Michelin ha portato ancora una volta un nuovo pneumatico posteriore durante il test di Jerez, una componente già testata nel corso dell’anno, quindi non si tratta di una novità assoluta. “La gomma che i piloti hanno testato a Jerez in realtà non è così nuova – spiega Piero Taramasso a Speedweek.com -. L’abbiamo messo in pista durante i test in Qatar e a Misano, ma dobbiamo ancora provarlo”.

A destare maggiore interesse per questo pneumatico è stato Pol Espargarò, che ha riscoperto maggior grip al posteriore nel massimo angolo di piega, dove nella stagione 2021 la Honda RC213V ha sofferto non poco. Ma questa gomma non arriverà nel 2022. Piero Taramasso anticipa che non ci saranno novità per il prossimo campionato del mondo di MotoGP e tutto resterà come nella passata stagione in termini di mescole e carcasse. “Come sempre ci sono piloti a cui piace la gomma e altri a cui non piace. Quindi, per evitare le critiche a cui saremmo esposti teniamo la gomma di riserva. Nel prossimo anno i piloti correranno con le gomme che già conoscono da questa stagione”.

Per quanto riguarda la gomma anteriore Michelin non apporta modifiche dal 2017 e non sono previsti cambiamenti in un futuro prossimo. “Non ci saranno modifiche alla gomma anteriore fino al 2024 o al 2025”, ha concluso Piero Taramasso.

