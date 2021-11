Stoner: “Godevo nel vedere Valentino Rossi soffrire in Ducati”

Stoner ha rivelato di aver provato un certo senso di godimento nel vedere Valentino Rossi in difficoltà in sella alla sua Ducati.

Valentino Rossi e Casey Stoner hanno avuto un’aspra battaglia in MotoGP. In particolar modo dal 2007 al 2009 quando il primo era in sella alla Yamaha e il secondo alla Ducati. In quegli anni la moto italiana si faceva apprezzare in particolare per un motore incredibile, che sul rettilineo dava un enorme vantaggio all’australiano, che era poi bravo a tenerla a bada in curva, da sempre punto debole della Desmosedici.

Il mondo si è poi capovolto nel 2011, quando Stoner è passato in Honda lasciando la sua Ducati proprio a Valentino Rossi. Con la moto di Borgo Panigale il Dottore ha vissuto il biennio più complicato della sua carriera. Alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca ritornando in Yamaha dove ha ricominciato a vincere.

Stoner e il ricordo di Valentino Rossi in Ducati

Durante il documentario DAZN RiVale, proprio Stoner ha raccontato del sentimento provato in quei difficili anni per Valentino Rossi: “Non mentirò, godevo nel vedere Valentino soffrire a inizio 2011 con la Ducati. Aveva detto troppe cose su di lui e di come sarebbe stato in grado di cambiare la Ducati in meglio. In realtà stava solo peggiorando la moto”.

L’australiano ha poi proseguito analizzando quelli che secondo lui erano i difetti del Dottore: “Probabilmente il suo limite era quello di non riuscire a fare un giro veloce con le sue forze. Era molto abile nel corpo a corpo, ma anche a rubare la scia per fare il giro veloce. Solo quando faceva questo riusciva a fare il giro veloce da solo”.

Antonio Russo