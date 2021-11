Guidare sulla neve: consigli utili per ridurre il rischio di incidenti

Dinanzi alla neve è opportuno non solo guidare con prudenza, ma seguire alcuni consigli utili per evitare di perdere il controllo dell’auto.

L’inverno è alle porte ed è possibile imbattersi in strade innevate, che può creare non poche difficoltà agli automobilisti, specie se poco esperti nella guida in condizioni simili. Il manto nevoso riduce l’aderenza tra le gomme e l’asfalto e un’accelerazione troppo brusca può rendere l’auto incontrollabile con conseguenti rischi.

Per affrontare al meglio la neve quando si è al volante basta però seguire alcuni consigli suggeriti dal portale automobile.it, al fine di destreggiarsi al meglio sulla neve. Il primo imperativo è montare catene da neve o gomme termiche, il secondo è quello di guidare dolcemente, senza movimenti bruschi del volante e senza accelerazioni improvvise. Terza regola: ridurre la velocità di percorrenza e anticipare le manovre di frenata e sterzata rispetto a quello che si farebbe in condizioni di strada asciutta. Inoltre è importante sfruttare il freno motore per ridurre la velocità e toccare meno possibile il pedale del freno per garantire una maggiore direzionalità al veicolo.

In caso di strada innevata in salita si consiglia di usare la prima o la seconda marcia, procedendo senza esitazione e nella maniera più costante possibile. Importante anche tenere una distanza di sicurezza opportuna, al fine di evitare tamponamenti in caso di frenata improvvisa. Se ci si ritrova di strada innevata in discesa meglio frenare usando il freno motore e gestire il volante con estrema cautela. Infine, si consiglia di non usare le scie delle altre auto, soprattutto in caso di neve alta, perché le ruote si ritroverebbero in un binario che ne limita i movimenti.

