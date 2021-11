Horner senza freni contro l’ex campione: “Se fai lo str***o, te lo dico”

Le manovre di Verstappen e non solo sono finite nel mirino di un commentatore d’eccezione. E il team principal Red Bull Horner ha risposto piccato

UN campionato infinito, non solo per la sua durata ma soprattutto per una sfida che ancora non vuole decidersi. Se in pista tra Max Verstappen e Lewis Hamilton sono scintille, anche fuori non si scherza.

Soprattutto in queste ultime settimane è salita la tensione tra Mercedes e Red Bull a livello politico, con continue e reciproche accuse di violazione dei regolamenti. Naturalmente a dare spettacolo in tal senso sono i due “capi”, Toto Wolff e Christian Horner, che non si sono risparmiati in frecciate e scambi di accuse.

Horner, tensione alle stelle

Ma la tensione arriva anche per qualche dichiarazione che arriva dagli addetti ai lavori. In particolare l’ex campione del mondo del 1996 Damon Hill negli ultimi mesi non ha risparmiato critiche nei confronti di Verstappen. E questo non ha fatto altro che creare momenti di imbarazzo tra lui e Horner.

L’ultima polemica del campione inglese è arrivata dopo il GP del Qatar: “Penso che noi siamo stati abbastanza bravi con le nostre emozioni“, ha commentato Horner rispondendo ad Hill, che gli chiedeva un parere sulla gestione emotiva di questa fase del campionato. “Io non ho puntato il dito e imprecato contro le telecamere e tutto quel genere di cose”. Il riferimento è a quanto fatto da Wolff durante il Gp del Brasile davanti alle telecamere.

Ma il confronto tra Hill e Horner non si è placato, anzi. L’inglese ha ricordato le risposte date da Horner nei suoi confronti quando, dopo la gara brasiliana, aveva contestato le manovre difensive di Verstappen, giudicandole scorrette. Ma la controreplica è stata ancor più piccata: “Sono solo diretto e dico quello che penso. Se penso che tu stia facendo lo str***o, allora ti dirò che stai facendo lo str***o“.

Il precedente tra i due

Come detto tra Horner e Hill non è il primo battibecco nato per “colpa” di Verstappen. Proprio l’ex campione aveva criticato l’olandese dopo la manovra in Brasile. Ma anche lì il team principal aveva risposto in maniera più articolata e meno piccata.

“Abbiamo messo sotto pressione Mercedes e questo era ciò che lo sport chiedeva a gran voce. Piuttosto che criticare Max, dovresti incoraggiarlo”, consigliò Horner a Hill. “Sarà una lotta difficile: vogliamo che il titolo si decida in pista e non nella stanza degli stewards. Ma anche in Brasile entrambi hanno frenato al limite in curva 4, sarebbero andati comunque larghi. Non capisco perché sei così duro con Max. A Interlagos, poi, Lewis aveva una macchina di gran lunga superiore e Max ha tenuto duro per 58 giri. Nessuno poteva resistere per più di tre tornate contro Lewis”.

