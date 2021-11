Jean Alesi suona la sveglia a Lewis Hamilton: “Si sentiva intoccabile”

Jean Alesi parla della sfida al titolo tra i due piloti Lewis Hamilton e Max Verstappen e le due scuderie Mercedes e Red Bull

Jean Alesi ha commentato la stagione di Formula 1 che sta volgendo al termine con dichiarazioni forti destinate a far discutere. L’ex Ferrari è entusiasta dello spettacolo che il campionato sta offrendo. Il merito va al lavoro delle due scuderie che si stanno giocando il titolo: la Mercedes e la Red Bull. Una stagione che fin dall’inizio ha regalato tanti colpi di scena e una battaglia mozzafiato tra i due piloti più forti che ci sono in circolazione.

LEGGI ANCHE —> Hamilton-Verstappen, giochi riaperti. Spettacolo Alonso: analisi GP Qatar

La battaglia tra Mercedes e Red Bull

La Mercedes sta dominando il Mondiale costruttori da 7 anni prima di loro c’è stato il dominio Red Bull, dal 2010 al 2013, la quale quest’anno è intenzionata a riprendere lo scettro di miglior scuderia prima del cambio di regole della prossima stagione. Il francese, di origine italiana, figlio di siciliani immigrati in Francia, commenta così questo duello: “La Mercedes è sempre stata imbattibile nell’era ibrida, la Red Bull sta arrivando e sta facendo un grandissimo lavoro. Dopo tanti anni di dominio di Hamilton, che si sentiva quasi intoccabile, ci voleva un campionato come questo, Verstappen sta dimostrando di avere stoffa e macchina“.

Alesi: “La Formula 1 è cambiata”

Alesi elogia Lewis Hamilton, inserendolo nei grandi nomi della storia della Formula 1, come Prost, Senna e Schumacher. “Questo sport è cambiato tantissimo rispetto al passato, ma si nota ancora la differenza tra i piloti: Hamilton e Verstappen stanno ottenendo risultati diversi rispetto a Bottas e Perez, per esempio. Lewis e Max sono da elogiare perché non solo fanno divertire, ma anche perché grazie a loro si stanno avvicinando a questo mondo tanti giovani in più rispetto al passato”.

LEGGI ANCHE —> Jean Alesi, è doppia festa: il compleanno e l’anniversario dell’unica vittoria